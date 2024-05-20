Мэру Троицка Виноградову во второй раз утвердили оправдательный приговор

20 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов остается в СИЗО по новому обвинению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 20 мая во второй раз утвердил оправдательный приговор по делу о превышении полномочий в отношении мэра Троицка Александра Виноградова. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Областной суд вновь рассмотрел дело о превышении должностных полномочий в отношении Виноградова. Как и осенью 2023 года суд определил оправдательный приговор Троицкого горсуда оставить без изменения», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. По делу о превышении должностных полномочий Виноградов был задержан в марте 2021 года. По версии следствия, градоначальник незаконно передал имущество подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме. Но в суде доказать его причастность не удалось. В мае 2023 года мэра оправдали и закрепили за ним право на реабилитацию. Но уже в декабре того же года градоначальник вновь был задержан. Его обвинили в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. По версии следствия, за определенную плату Виноградов-мэр помог однофамильцу с получением разрешения на ввод в эксплуатацию здания магазина. Вместе с тем в кассационном суде «развалился» оправдательный приговор Виноградова по первому уголовному делу. Материалы вернули в областной суд для нового рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 20 мая во второй раз утвердил оправдательный приговор по делу о превышении полномочий в отношении мэра Троицка Александра Виноградова. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Областной суд вновь рассмотрел дело о превышении должностных полномочий в отношении Виноградова. Как и осенью 2023 года суд определил оправдательный приговор Троицкого горсуда оставить без изменения», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. По делу о превышении должностных полномочий Виноградов был задержан в марте 2021 года. По версии следствия, градоначальник незаконно передал имущество подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме. Но в суде доказать его причастность не удалось. В мае 2023 года мэра оправдали и закрепили за ним право на реабилитацию. Но уже в декабре того же года градоначальник вновь был задержан. Его обвинили в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. По версии следствия, за определенную плату Виноградов-мэр помог однофамильцу с получением разрешения на ввод в эксплуатацию здания магазина. Вместе с тем в кассационном суде «развалился» оправдательный приговор Виноградова по первому уголовному делу. Материалы вернули в областной суд для нового рассмотрения.