Мэр Троицка Виноградов не смог отстоять оправдательный приговор. Фото, видео

19 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Дело Александра Виноградова пересмотрят в Челябинском областном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов 19 марта в суде кассационной инстанции не смог отстоять свой оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщает корреспондент из зала суда, дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение в Челябинский областной суд. В заседании Виноградов участвовал по видеоконференцсвязи из СИЗО, куда попал по новому уголовному делу о взятке. Озвучивая апелляционную жалобу, представители потерпевших в лице ЗАО «Теплосервис» и ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») отметили, что в суде первой инстанции при вынесении оправдательного приговора приняли за основу только показания Виноградова и его представителей. Прокурор Дмитрий Батюков, ссылаясь на положение ст. 207 УПК, уточнил, что решение было незаконным. По его мнению, невиновность Виноградова вызывает сомнения. Он попросил суд отменить оправдательный приговор и апелляционное решение, и отправить дело на новое рассмотрение. «Апелляционное определение судебной коллегии Челябинского областного суда от 5 декабря 2023 года в отношении Виноградова отменить. Уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда», — зачитала решение судья Варвара Лыжина. Виноградов попал в поле зрения силовых структур в конце 2020 года. В марте 2021 года градоначальник был задержан. Ему вменили обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Вместе с Виноградовым под следствие тогда попал его заместитель Вадим Герман, который подписал досудебное соглашение и отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Виноградов же все время отрицал (и продолжает отрицать) свою причастность к преступлению. В мае 2021 года, материалы по его делу поступили в суд. Рассмотрение близилось к приговору, когда судья Мария Стратий заявила о самоотводе. Дело передали Оксане Кошак. Судебный процесс с новым судьей длился год. По итогу в мае 2023 года Виноградова оправдали и признали за ним право на реабилитацию, которой он воспользовался, подав иск к Минфину РФ, в котором потребовал выплатить ему 10 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, причиненного незаконным уголовным преследованием. Данный иск в настоящий момент рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. Однако принять полноценное участие в рассмотрении иска Виноградову помешала новая «уголовка». В середине декабря 2023 года градоначальник вновь был задержан по обвинениям в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, владельца магазинов сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это он помог коммерсанту получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. Оба Виноградовых были отправлены в СИЗО. Александр Виноградов принял участие в заседании по ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурор Дмитрий Батюков просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокат Евгений Мирзоян заявил о несостоятельности доводов стороны обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов 19 марта в суде кассационной инстанции не смог отстоять свой оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщает корреспондент из зала суда, дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение в Челябинский областной суд. В заседании Виноградов участвовал по видеоконференцсвязи из СИЗО, куда попал по новому уголовному делу о взятке. Озвучивая апелляционную жалобу, представители потерпевших в лице ЗАО «Теплосервис» и ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») отметили, что в суде первой инстанции при вынесении оправдательного приговора приняли за основу только показания Виноградова и его представителей. Прокурор Дмитрий Батюков, ссылаясь на положение ст. 207 УПК, уточнил, что решение было незаконным. По его мнению, невиновность Виноградова вызывает сомнения. Он попросил суд отменить оправдательный приговор и апелляционное решение, и отправить дело на новое рассмотрение. «Апелляционное определение судебной коллегии Челябинского областного суда от 5 декабря 2023 года в отношении Виноградова отменить. Уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда», — зачитала решение судья Варвара Лыжина. Виноградов попал в поле зрения силовых структур в конце 2020 года. В марте 2021 года градоначальник был задержан. Ему вменили обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Вместе с Виноградовым под следствие тогда попал его заместитель Вадим Герман, который подписал досудебное соглашение и отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Виноградов же все время отрицал (и продолжает отрицать) свою причастность к преступлению. В мае 2021 года, материалы по его делу поступили в суд. Рассмотрение близилось к приговору, когда судья Мария Стратий заявила о самоотводе. Дело передали Оксане Кошак. Судебный процесс с новым судьей длился год. По итогу в мае 2023 года Виноградова оправдали и признали за ним право на реабилитацию, которой он воспользовался, подав иск к Минфину РФ, в котором потребовал выплатить ему 10 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, причиненного незаконным уголовным преследованием. Данный иск в настоящий момент рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. Однако принять полноценное участие в рассмотрении иска Виноградову помешала новая «уголовка». В середине декабря 2023 года градоначальник вновь был задержан по обвинениям в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в виде беговой дорожки от местного бизнесмена, владельца магазинов сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова. За это он помог коммерсанту получить разрешение о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. Оба Виноградовых были отправлены в СИЗО.