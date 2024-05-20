Челябинский губернатор стал архитектором «донастройки» налоговой системы РФ

20 мая 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Предложения Алексея Текслера позволят сохранить баланс между социальной справедливостью и выгодой для бизнеса Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 мая представил в Госдуме ряд предложений о «донастройке» налоговой системы РФ для повышения ее справедливости при сохранении стимулирующего характера для бизнеса. Он стал единственным из глав регионов, приглашенным на заседание Экспертного совета комитета по бюджету и налогам. Оно прошло под председательством главы комитета Андрея Макарова, при участии главы Минфина Антона Силуанова, представителей российского и иностранного бизнеса. «Донастройка налоговой системы — ключевой вопрос. При этом, работая над налоговыми инновациями, необходимо обеспечить не только необходимые бюджетные эффекты по доходам, но и продолжить формирование справедливой налоговой системы в первую очередь с точки зрения распределения бюджетных эффектов для людей, для регионов, а также вопросы фискального стимулирования экономики и других сфер жизни», — заявил Текслер. Линейное увеличение налоговых ставок — не выход Первый тезис в выступлении Текслера заключался в том, что прямое линейное увеличение ставок налогов приведет к увеличению разрыва в доходах между регионами. Поэтому нужно искать механизмы перераспределения доходов между регионами. По мнению Текслера, проще всего это сделать через федеральный бюджет. Текслер напомнил, что одна из ключевых задач — снижение количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, выравнивание их возможностей. Регионы должны видеть перспективу Следующее, о чем заявил Текслер, — это важность стабильности налоговой системы, чтобы регионы и муниципалитеты понимали свои возможности, чтобы выполнять свои обязательства. Причем, на долгосрочный период. Налоговая система должна стимулировать бизнес к развитию Третий тезис Текслера заключался в необходимости сохранения стимулирующей роли налоговой системы. Инвесторы должны быть заинтересованы развивать регионы и вкладывать в бизнес в нашей стране. Налоги должны поддерживать демографию Четвертое, о чем сказал Текслер, — необходимо увязать ставку НДФЛ с вычетами для дополнительной поддержки семей с детьми, активно занимающихся спортом и заботящихся о своем здоровье. Губернатор подчеркнул, что это связано с важнейшими для нашей страны вопросами демографии. О необходимости «донастроить» налоговую систему в РФ министр финансов Силуанов заявил 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии парламента. Это позволит изменениям вступить в силу с 1 января 2025 года. На том же мероприятии президент Владимир Путин сказал, что цель изменений — создание стабильных условий для работы предприятий и улучшение инвестиционного климата в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 мая представил в Госдуме ряд предложений о «донастройке» налоговой системы РФ для повышения ее справедливости при сохранении стимулирующего характера для бизнеса. Он стал единственным из глав регионов, приглашенным на заседание Экспертного совета комитета по бюджету и налогам. Оно прошло под председательством главы комитета Андрея Макарова, при участии главы Минфина Антона Силуанова, представителей российского и иностранного бизнеса. «Донастройка налоговой системы — ключевой вопрос. При этом, работая над налоговыми инновациями, необходимо обеспечить не только необходимые бюджетные эффекты по доходам, но и продолжить формирование справедливой налоговой системы в первую очередь с точки зрения распределения бюджетных эффектов для людей, для регионов, а также вопросы фискального стимулирования экономики и других сфер жизни», — заявил Текслер. Первый тезис в выступлении Текслера заключался в том, что прямое линейное увеличение ставок налогов приведет к увеличению разрыва в доходах между регионами. Поэтому нужно искать механизмы перераспределения доходов между регионами. По мнению Текслера, проще всего это сделать через федеральный бюджет. Текслер напомнил, что одна из ключевых задач — снижение количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, выравнивание их возможностей. Следующее, о чем заявил Текслер, — это важность стабильности налоговой системы, чтобы регионы и муниципалитеты понимали свои возможности, чтобы выполнять свои обязательства. Причем, на долгосрочный период. Третий тезис Текслера заключался в необходимости сохранения стимулирующей роли налоговой системы. Инвесторы должны быть заинтересованы развивать регионы и вкладывать в бизнес в нашей стране. Четвертое, о чем сказал Текслер, — необходимо увязать ставку НДФЛ с вычетами для дополнительной поддержки семей с детьми, активно занимающихся спортом и заботящихся о своем здоровье. Губернатор подчеркнул, что это связано с важнейшими для нашей страны вопросами демографии. О необходимости «донастроить» налоговую систему в РФ министр финансов Силуанов заявил 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии парламента. Это позволит изменениям вступить в силу с 1 января 2025 года. На том же мероприятии президент Владимир Путин сказал, что цель изменений — создание стабильных условий для работы предприятий и улучшение инвестиционного климата в стране.