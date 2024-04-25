Главные заявления президента РФ Владимира Путина на РСПП: инфляция, ключевая ставка, приватизация

Путин: Центробанк РФ держит ключевую ставку из-за инфляции

Владимир Путин в мае отправится в Китай Фото: Александр Казаков/ТАСС

У РФ есть результат в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Центробанк РФ (ЦБ) сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, чтобы избежать перехода инфляции в двузначный диапазон. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей подняли темы защиты активов и налоговую политику и вопросы национализации. URA.RU собрало главные заявления российского лидера на съезде РСПП.

Снижение ключевой ставки и инфляция

ЦБ РФ держит ключевую ставку на уровне 16% из-за опасений инфляции, подчеркнул Путин. По его словам, угроза инфляции все еще присутствует. Глава государства подчеркнул успех в балансировке между кредитованием и инфляцией, но предостерег от рисков двузначной инфляции, как в некоторых соседних странах.

Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена в соответствии с текущими экономическими тенденциями, что приведет к уменьшению стоимости промышленных кредитов. Он подчеркнул значимость адаптации кредитных ставок в контексте экономического развития страны.

Однако глава государства обеспокоен состоянием ипотечного рынка России и его воздействием на инфляцию. По его словам, это ведет к необходимости поддержания высокой ключевой ставки Центральным банком.

Приватизация

Путин исключил пересмотр результатов приватизации, если они не наносят ущерб национальной безопасности и интересам страны. Он подчеркнул, что изъятие активов возможно только в случае прямого вреда безопасности государства. По его словам, формальные основания, такие как приватизация активов с согласия только региональных властей в начале 90-х, не могут служить поводом для изъятия собственности.

Безработица и дефицит кадров, права работодателей

Путин отметил рекордно низкий уровень безработицы в стране, включая среди молодежи. «Сегодня в РФ рекордно низкая безработица менее 3%», — заявил президент РФ. Путин признал существующие трудности, но подчеркнул, что страна успешно справляется с вызовами, достигая положительных результатов в сфере занятости.

Глава государства предрек о предстоящем дефиците кадров в стране в ближайшее десятилетие. По его словам, простой ввоз низкоквалифицированных рабочих из-за рубежа не решит данную проблему и РФ необходимы другие подходы.

Путин выступил за укрепление прав и полномочий работодателей, ссылаясь на европейский опыт. «Это (закрепление прав и полномочий работодателей — прим. URA.RU) можно и нужно поддержать, особенно на региональном уровне», — отметил президент РФ. Он упомянул, что подобная практика закреплена в законодательстве ведущих европейских экономик, включая обязательное членство в профсоюзных организациях.

Налоги

Путин подчеркнул необходимость налоговых изменений для справедливого распределения нагрузки и стимулирования бизнеса. Президент сообщил, что власти вместе с бизнес-сообществом обсуждают параметры налоговых изменений, целью которых является создание стабильных условий для работы предприятий.

Путин объяснил необходимость «донастройки» налоговой системы. По его словам, она улучшит инвестклимат в России.

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