Министр обороны США: оружие на Украину будет идти «неделю за неделей»

Соединенные Штаты будут продолжать направлять Киеву существенные пакеты военной помощи на постоянной основе. По словам министра обороны США Ллойда Остина, поток американской поддержки для Украины будет идти «неделя за неделей».
«Мы продолжим утверждать существенные пакеты помощи в сфере безопасности для Киева. И вы будете видеть устойчивый поток американской помощи на Украину неделю за неделей», — приводит слова Остина официальный сайт министерства обороны США. Он добавил, что Вашингтон продолжит поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, боеприпасов для HIMARS, средств противовоздушной обороны и противотанковых систем.
Эти поставки стали возможны после того, как президент США Джо Байден подписал дополнительное соглашение по национальной безопасности, предусматривающее выделение одного миллиарда долларов на военную помощь Украине. Глава Пентагона заверил, что США намерены и впредь оказывать Украине всестороннюю поддержку, которая будет играть ключевую роль в конфликте.
Ранее США планировали объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Это происходит на фоне интенсивных боев в Харьковской области. Американская администрация работает над ускорением поставок.
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