Новым заместителем министра обороны России назначен Олег Савельев. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Савельев был аудитором Счетной палаты.
Другим указом Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Ранее новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. Свой выбор Путин объяснил тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ.
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Новым заместителем министра обороны России назначен Олег Савельев. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Савельев был аудитором Счетной палаты. Другим указом Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Ранее новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. Свой выбор Путин объяснил тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ.