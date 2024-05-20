Путин провел новые перестановки в Минобороны России. Скрин

Путин назначил нового замминистра обороны РФ

20 мая 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Новым заместителем министра обороны РФ стал Олег Савельев Фото: Роман Наумов © URA.RU Новым заместителем министра обороны России назначен Олег Савельев. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Савельев был аудитором Счетной палаты. Другим указом Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Ранее новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. Свой выбор Путин объяснил тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым заместителем министра обороны России назначен Олег Савельев. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Савельев был аудитором Счетной палаты. Другим указом Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Ранее новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. Свой выбор Путин объяснил тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ.