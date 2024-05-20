Путин провел новые перестановки в Минобороны России. Скрин

Путин назначил нового замминистра обороны РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, курсанты, марш, военнослужащие, армия россии
Новым заместителем министра обороны РФ стал Олег Савельев Фото:

Новым заместителем министра обороны России назначен Олег Савельев. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Савельев был аудитором Счетной палаты.

Другим указом Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Ранее новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. Свой выбор Путин объяснил тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым заместителем министра обороны России назначен Олег Савельев. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. Савельев был аудитором Счетной палаты. Другим указом Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Ранее новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. Свой выбор Путин объяснил тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...