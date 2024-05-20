Небензя: милитаризация космоса потребует ответа от РФ

Россия проанализирует и предпримет ответные шаги на милитаризацию космоса Западом. Тем не менее, страна не отступится от своих обязательств по международному праву, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он напомнил, что РФ «подтверждала и подтверждает» соблюдение этих обязательств. Именно поэтому страна, вместе с «ответственными государствами-членами ООН», сделает все, чтобы «сохранить космос мирным».
Проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе не был принят Советом безопасности ООН. Документ не смог собрать необходимое количество голосов.
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