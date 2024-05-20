20 мая 2024

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
Арест фигурантов продлен до 22 августа Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об этом сообщается в картотеке московских судов общей юрисдикции.

«Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Шамсидина Фаридуни вступили в силу. Они не были обжалованы», — пишут РИА Новости со ссылкой на картотеку.

Ряд других фигурантов уже направили апелляцию на оспаривание продление ареста. Сообщалось, что в Басманный суд Москвы поступила жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста. Она касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта. Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550. Также следствие выяснило, что исполнители теракта принесли с собой бензин в бутылках, чтобы поджечь здание. В результате концертный зал был полностью уничтожен огнем.

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Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об этом сообщается в картотеке московских судов общей юрисдикции. «Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Шамсидина Фаридуни вступили в силу. Они не были обжалованы», — пишут РИА Новости со ссылкой на картотеку. Ряд других фигурантов уже направили апелляцию на оспаривание продление ареста. Сообщалось, что в Басманный суд Москвы поступила жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста. Она касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Теракт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта. Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550. Также следствие выяснило, что исполнители теракта принесли с собой бензин в бутылках, чтобы поджечь здание. В результате концертный зал был полностью уничтожен огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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