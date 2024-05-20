Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

21 мая 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Арест фигурантов продлен до 22 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об этом сообщается в картотеке московских судов общей юрисдикции. «Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Шамсидина Фаридуни вступили в силу. Они не были обжалованы», — пишут РИА Новости со ссылкой на картотеку. Ряд других фигурантов уже направили апелляцию на оспаривание продление ареста. Сообщалось, что в Басманный суд Москвы поступила жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста. Она касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Теракт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта. Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550. Также следствие выяснило, что исполнители теракта принесли с собой бензин в бутылках, чтобы поджечь здание. В результате концертный зал был полностью уничтожен огнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об этом сообщается в картотеке московских судов общей юрисдикции. «Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Шамсидина Фаридуни вступили в силу. Они не были обжалованы», — пишут РИА Новости со ссылкой на картотеку. Ряд других фигурантов уже направили апелляцию на оспаривание продление ареста. Сообщалось, что в Басманный суд Москвы поступила жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста. Она касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Теракт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта. Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550. Также следствие выяснило, что исполнители теракта принесли с собой бензин в бутылках, чтобы поджечь здание. В результате концертный зал был полностью уничтожен огнем.