ВС РФ нанесли удар по ВСУ в Часов Яре авиабомбой ФАБ с «эффектом землетрясения». Видео

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ФАБ-1500 имеет вес в полторы тонны, отмечают военкоры
ФАБ-1500 имеет вес в полторы тонны, отмечают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские экипажи ВКС на самолетах Су-34 нанесли удар по украинскому пункту управления в Часов Яре при помощи авиабомб ФАБ-1500. Таким образом они поддержали десантные подразделения войск РФ. Об этом сообщают военкоры. Отмечается, что ФАБ-1500 являются сверхтяжелыми бомбами, весом до полутора тонн. На Украине ранее характеризовали последствия взрыва от них как от землетрясения.

"Су-34 нанесен удар ФАБ-1500 по пункту управления врага в Часов Яре, поддерживая 98 дивизию ВДВ", — передают военкоры "Русской весны" в своем telegram-канале. Они отмечают, что ВС РФ при поддержке авиации стабильно наносят удары по украинским объектам в зоне СВО.

ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. Данный тип снарядов разделяется на несколько видов в зависимости от мощности. Размер снарядов может достигать и трех тонн. Некоторые из них также могут быть и с эффектом корректировки, позволяя наносить более точные удары. Ранее на Украине отмечали, что эффект от этих бомб подобен землетрясению.

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Российские экипажи ВКС на самолетах Су-34 нанесли удар по украинскому пункту управления в Часов Яре при помощи авиабомб ФАБ-1500. Таким образом они поддержали десантные подразделения войск РФ. Об этом сообщают военкоры. Отмечается, что ФАБ-1500 являются сверхтяжелыми бомбами, весом до полутора тонн. На Украине ранее характеризовали последствия взрыва от них как от землетрясения. "Су-34 нанесен удар ФАБ-1500 по пункту управления врага в Часов Яре, поддерживая 98 дивизию ВДВ", — передают военкоры "Русской весны" в своем telegram-канале. Они отмечают, что ВС РФ при поддержке авиации стабильно наносят удары по украинским объектам в зоне СВО. ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. Данный тип снарядов разделяется на несколько видов в зависимости от мощности. Размер снарядов может достигать и трех тонн. Некоторые из них также могут быть и с эффектом корректировки, позволяя наносить более точные удары. Ранее на Украине отмечали, что эффект от этих бомб подобен землетрясению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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