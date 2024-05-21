Российские экипажи ВКС на самолетах Су-34 нанесли удар по украинскому пункту управления в Часов Яре при помощи авиабомб ФАБ-1500. Таким образом они поддержали десантные подразделения войск РФ. Об этом сообщают военкоры. Отмечается, что ФАБ-1500 являются сверхтяжелыми бомбами, весом до полутора тонн. На Украине ранее характеризовали последствия взрыва от них как от землетрясения.
"Су-34 нанесен удар ФАБ-1500 по пункту управления врага в Часов Яре, поддерживая 98 дивизию ВДВ", — передают военкоры "Русской весны" в своем telegram-канале. Они отмечают, что ВС РФ при поддержке авиации стабильно наносят удары по украинским объектам в зоне СВО.
ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. Данный тип снарядов разделяется на несколько видов в зависимости от мощности. Размер снарядов может достигать и трех тонн. Некоторые из них также могут быть и с эффектом корректировки, позволяя наносить более точные удары. Ранее на Украине отмечали, что эффект от этих бомб подобен землетрясению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.