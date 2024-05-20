20 мая 2024

К главному свердловскому налоговику пришли с обысками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Был ли задержан Сергей Логинов, неизвестно Фото:
новость из сюжета

В доме начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова якобы проходят обыски. Кроме того, оперативные действия могут проходить и у его сына, сообщают несколько источников.

«Некие оперативные действия могут проходить по еще как минимум двум адресам — у начальника ФНС по Свердловской области и его сына, который ранее также работал в налоговой. <…> Мероприятия могут быть связаны с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии», — пишет telegram-канал «Вечерние ведомости», ссылаясь на собеседников.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе регионального УФНС не смогли ответить, где сейчас находится Логинов. Кроме того, на сайте ведомства пропала страница с его именем. Объяснить это в пресс-службе пока не смогли. Дозвониться до самого Логинова по имеющемуся в редакции номеру не получилось. Он не ответил на звонок.

Ранее URA.RU писало, что с обысками могли явиться и к начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову. По неофициальным данным, он был задержан. По словам инсайдера, офицер может быть связан с делом Чернецкой и обысками в бизнес-центре Clever Park. Официальных подтверждений этому нет. Комментариев от свердловских силовых структур не было.

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В доме начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова якобы проходят обыски. Кроме того, оперативные действия могут проходить и у его сына, сообщают несколько источников. «Некие оперативные действия могут проходить по еще как минимум двум адресам — у начальника ФНС по Свердловской области и его сына, который ранее также работал в налоговой. <…> Мероприятия могут быть связаны с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии», — пишет telegram-канал «Вечерние ведомости», ссылаясь на собеседников. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе регионального УФНС не смогли ответить, где сейчас находится Логинов. Кроме того, на сайте ведомства пропала страница с его именем. Объяснить это в пресс-службе пока не смогли. Дозвониться до самого Логинова по имеющемуся в редакции номеру не получилось. Он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало, что с обысками могли явиться и к начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову. По неофициальным данным, он был задержан. По словам инсайдера, офицер может быть связан с делом Чернецкой и обысками в бизнес-центре Clever Park. Официальных подтверждений этому нет. Комментариев от свердловских силовых структур не было.
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