К главному свердловскому налоговику пришли с обысками. Скрин

21 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Был ли задержан Сергей Логинов, неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В доме начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова якобы проходят обыски. Кроме того, оперативные действия могут проходить и у его сына, сообщают несколько источников. «Некие оперативные действия могут проходить по еще как минимум двум адресам — у начальника ФНС по Свердловской области и его сына, который ранее также работал в налоговой. <…> Мероприятия могут быть связаны с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии», — пишет telegram-канал «Вечерние ведомости», ссылаясь на собеседников. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе регионального УФНС не смогли ответить, где сейчас находится Логинов. Кроме того, на сайте ведомства пропала страница с его именем. Объяснить это в пресс-службе пока не смогли. Дозвониться до самого Логинова по имеющемуся в редакции номеру не получилось. Он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало, что с обысками могли явиться и к начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову. По неофициальным данным, он был задержан. По словам инсайдера, офицер может быть связан с делом Чернецкой и обысками в бизнес-центре Clever Park. Официальных подтверждений этому нет. Комментариев от свердловских силовых структур не было. сайт УФНС по Свердловской области Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В доме начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова якобы проходят обыски. Кроме того, оперативные действия могут проходить и у его сына, сообщают несколько источников. «Некие оперативные действия могут проходить по еще как минимум двум адресам — у начальника ФНС по Свердловской области и его сына, который ранее также работал в налоговой. <…> Мероприятия могут быть связаны с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии», — пишет telegram-канал «Вечерние ведомости», ссылаясь на собеседников. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе регионального УФНС не смогли ответить, где сейчас находится Логинов. Кроме того, на сайте ведомства пропала страница с его именем. Объяснить это в пресс-службе пока не смогли. Дозвониться до самого Логинова по имеющемуся в редакции номеру не получилось. Он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало, что с обысками могли явиться и к начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову. По неофициальным данным, он был задержан. По словам инсайдера, офицер может быть связан с делом Чернецкой и обысками в бизнес-центре Clever Park. Официальных подтверждений этому нет. Комментариев от свердловских силовых структур не было.