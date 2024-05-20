20 мая 2024

Родилась в рубашке: водитель, чью машину протаранил упавший столб в Тюмени, жива

В Тюмени возле «Вояжа» столб насквозь протаранил автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка Фото:

В Тюмени напротив ТЦ «Вояж» столб насквозь протаранил автомобиль Lada, в результате происшествия водитель машины не пострадала. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону.

«Один столб пробил насквозь „Ладу Гранта“, ехавшую в сторону центра города. „Ладой“ управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на грузовике перевозили павильон «Фрукты». Во время перевозки задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повреждены. Из-за ДТП на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка.

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В Тюмени напротив ТЦ «Вояж» столб насквозь протаранил автомобиль Lada, в результате происшествия водитель машины не пострадала. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. «Один столб пробил насквозь „Ладу Гранта“, ехавшую в сторону центра города. „Ладой“ управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее сообщалось, что на грузовике перевозили павильон «Фрукты». Во время перевозки задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повреждены. Из-за ДТП на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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