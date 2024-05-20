Родилась в рубашке: водитель, чью машину протаранил упавший столб в Тюмени, жива

В Тюмени напротив ТЦ «Вояж» столб насквозь протаранил автомобиль Lada, в результате происшествия водитель машины не пострадала. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону.
«Один столб пробил насквозь „Ладу Гранта“, ехавшую в сторону центра города. „Ладой“ управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что на грузовике перевозили павильон «Фрукты». Во время перевозки задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повреждены. Из-за ДТП на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени напротив ТЦ «Вояж» столб насквозь протаранил автомобиль Lada, в результате происшествия водитель машины не пострадала. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону. «Один столб пробил насквозь „Ладу Гранта“, ехавшую в сторону центра города. „Ладой“ управляла 23-летняя водитель, она чудом не пострадала», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее сообщалось, что на грузовике перевозили павильон «Фрукты». Во время перевозки задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повреждены. Из-за ДТП на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка.