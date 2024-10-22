Путин и Си проговорили стратегию на саммит БРИКС, чтобы избежать споров с Моди

Путин и Си Цзиньпин отработали стратегию на саммит БРИКС в Казани
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали стратегию на предстоящий саммит БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали стратегию на предстоящий саммит БРИКС Фото:

Накануне пленарного заседания саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились, чтобы не только обсудить двусторонние отношения, но и выработать стратегию. Как пояснил URA.RU руководитель группы Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) Василий Михеев, Путин и Си обсудили самые острые моменты, чтобы иметь согласованную позицию на заседании «десятки».

В этом году лидеры России и Китая провели уже третью личную встречу
В этом году лидеры России и Китая провели уже третью личную встречу
Фото:

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе–августе товарооборот увеличился на 4,5 процента. Позитивная тенденция сохраняется», — заметил Путин.

Он особо подчеркнул, что именно в Татарстане, где проходит саммит БРИКС, построен «новый логистический центр, которому присвоено имя Дэн Сяопина». В Россию снова стали приезжать туристы из Поднебесной.

«Я вот вчера только по Кремлю передвигался. Наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России, в Москве, в Кремле», — с удовольствием отметил президент.

По словам Путина, «высокий уровень российско-китайского взаимодействия» ценен в рамках БРИКС. Это важно в свете расширения объединения. Казанский саммит пройдет уже в новом составе — с лидерами тех стран, которые присоединились в этом году. За исключением президента Бразилии Лула да Силвы. «Только что разговаривал с господином Лулой. Он сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет 4 часа утра по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: „Нет, я хочу лично принять участие хотя бы по видеоконференции“», — поделился Путин.

Си Цзиньпин заверил, что «серьезные перемены и потрясения» в мире не смогут нарушить связь Китая и России. «Это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой многовековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга Китая и России как великих держав, — отметил председатель Си. — БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации широкого развивающегося мира и стран с формирующимся рынком».

В этом году Путин и Си Цзиньпин встретились уже в третий раз. В мае российский лидер посетил Китай с первым после мартовских выборов зарубежным визитом. В июле лидеры России и Китая встретились на полях саммита ШОС в Астане. На этот раз — в Казани, на полях саммита БРИКС.

Торговля между Россией и Китаем тормозится из-за проблем с платежами, и платежи - один из самых актуальных вопросов для БРИКС
Торговля между Россией и Китаем тормозится из-за проблем с платежами, и платежи - один из самых актуальных вопросов для БРИКС
Фото:

По словам замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрея Ниязова, одной из наиболее острых является тема платежей, проблемы с которыми обострились в этом году. Это серьезно влияет на торгово-экономические отношения, которые в 2023 году побили рекорд — объем товарооборота достиг 240 млрд долларов. «Китайские банки стали более осторожны, поскольку КНР имеет значительные объемы торговли со странами Запада, и поэтому опасаются санкций за взаимодействие с Россией, — объяснил Ниязов. — Но объем товарооборота остается высоким. Сильно превысить его вряд ли получится, но выйти примерно на такой же уровень возможно».

Вопросы платежей актуальны не только для России и Китая в их двусторонних отношениях, но и в рамках объединения БРИКС, объяснил URA.RU руководитель группы Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) Василий Михеев. Но здесь много нюансов и спорных моментов, решение по которым предстоит найти в ходе саммита 23 октября. Поэтому, по мнению эксперта, Путину важно было встретиться с Си именно перед саммитом, чтобы проговорить этот и другие спорные вопросы.

«Россия и Китай в БРИКС остаются главными. Но Индия не хочет вечно оставаться на третьих ролях. Поэтому сегодня двухсторонние отношения обсуждались в контексте того, как это способствует укреплению роли БРИКС в глобальных делах. России важно, чтобы саммит состоялся, чтобы прошли обсуждения, чтобы были вброшены какие-то идеи, по которым будут приниматься согласованные решения. Это больше всего важно сегодня в политическом смысле с точки зрения жизнеспособности БРИКС в составе из 10 стран», — пояснил Михеев.

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Накануне пленарного заседания саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились, чтобы не только обсудить двусторонние отношения, но и выработать стратегию. Как пояснил URA.RU руководитель группы Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) Василий Михеев, Путин и Си обсудили самые острые моменты, чтобы иметь согласованную позицию на заседании «десятки». «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе–августе товарооборот увеличился на 4,5 процента. Позитивная тенденция сохраняется», — заметил Путин. Он особо подчеркнул, что именно в Татарстане, где проходит саммит БРИКС, построен «новый логистический центр, которому присвоено имя Дэн Сяопина». В Россию снова стали приезжать туристы из Поднебесной. По словам Путина, «высокий уровень российско-китайского взаимодействия» ценен в рамках БРИКС. Это важно в свете расширения объединения. Казанский саммит пройдет уже в новом составе — с лидерами тех стран, которые присоединились в этом году. За исключением президента Бразилии Лула да Силвы. «Только что разговаривал с господином Лулой. Он сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет 4 часа утра по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: „Нет, я хочу лично принять участие хотя бы по видеоконференции“», — поделился Путин. В этом году Путин и Си Цзиньпин встретились уже в третий раз. В мае российский лидер посетил Китай с первым после мартовских выборов зарубежным визитом. В июле лидеры России и Китая встретились на полях саммита ШОС в Астане. На этот раз — в Казани, на полях саммита БРИКС. По словам замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрея Ниязова, одной из наиболее острых является тема платежей, проблемы с которыми обострились в этом году. Это серьезно влияет на торгово-экономические отношения, которые в 2023 году побили рекорд — объем товарооборота достиг 240 млрд долларов. «Китайские банки стали более осторожны, поскольку КНР имеет значительные объемы торговли со странами Запада, и поэтому опасаются санкций за взаимодействие с Россией, — объяснил Ниязов. — Но объем товарооборота остается высоким. Сильно превысить его вряд ли получится, но выйти примерно на такой же уровень возможно». Вопросы платежей актуальны не только для России и Китая в их двусторонних отношениях, но и в рамках объединения БРИКС, объяснил URA.RU руководитель группы Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) Василий Михеев. Но здесь много нюансов и спорных моментов, решение по которым предстоит найти в ходе саммита 23 октября. Поэтому, по мнению эксперта, Путину важно было встретиться с Си именно перед саммитом, чтобы проговорить этот и другие спорные вопросы. «Россия и Китай в БРИКС остаются главными. Но Индия не хочет вечно оставаться на третьих ролях. Поэтому сегодня двухсторонние отношения обсуждались в контексте того, как это способствует укреплению роли БРИКС в глобальных делах. России важно, чтобы саммит состоялся, чтобы прошли обсуждения, чтобы были вброшены какие-то идеи, по которым будут приниматься согласованные решения. Это больше всего важно сегодня в политическом смысле с точки зрения жизнеспособности БРИКС в составе из 10 стран», — пояснил Михеев.
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