Вышел первый трейлер нового сериала с Безруковым, снятого в Челябинской области. Видео

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Съемочная площадка сериала «Плевако». Главную роль исполняет Сергей Безруков. Троицк, Челябинская область, кино, безруков сергей, съемочная площадка
Премьера сериала с Безруковым запланирована на осень 2024 года Фото:

Онлайн-кинотеатр 20 мая опубликовал первый официальный трейлер сериала «Плевако» часть которого снимали в Троицке (Челябинская область). Главную роль в картине сыграл актер театра и кино Сергей Безруков.

«Исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым, Николаем Шрайбер, Ольгой Лерман и Даниилом Воробьевым — скоро на PREMIER», — сообщили в официальной группе «PREMIER онлайн-кинотеатр» в соцсети «ВКонтакте. Премьера запланирована на осень 2024 года.

В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Команда прибыла в Челябинскую область для воссоздания кадров об адвокате Федоре Плевако, родившемся в Троицке. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею эпизодов в сериале.

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Онлайн-кинотеатр 20 мая опубликовал первый официальный трейлер сериала «Плевако» часть которого снимали в Троицке (Челябинская область). Главную роль в картине сыграл актер театра и кино Сергей Безруков. «Исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым, Николаем Шрайбер, Ольгой Лерман и Даниилом Воробьевым — скоро на PREMIER», — сообщили в официальной группе «PREMIER онлайн-кинотеатр» в соцсети «ВКонтакте. Премьера запланирована на осень 2024 года. В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Команда прибыла в Челябинскую область для воссоздания кадров об адвокате Федоре Плевако, родившемся в Троицке. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею эпизодов в сериале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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