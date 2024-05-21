Вышел первый трейлер нового сериала с Безруковым, снятого в Челябинской области. Видео

21 мая 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Премьера сериала с Безруковым запланирована на осень 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Онлайн-кинотеатр 20 мая опубликовал первый официальный трейлер сериала «Плевако» часть которого снимали в Троицке (Челябинская область). Главную роль в картине сыграл актер театра и кино Сергей Безруков. «Исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым, Николаем Шрайбер, Ольгой Лерман и Даниилом Воробьевым — скоро на PREMIER», — сообщили в официальной группе «PREMIER онлайн-кинотеатр» в соцсети «ВКонтакте. Премьера запланирована на осень 2024 года. В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Команда прибыла в Челябинскую область для воссоздания кадров об адвокате Федоре Плевако, родившемся в Троицке. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею эпизодов в сериале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Онлайн-кинотеатр 20 мая опубликовал первый официальный трейлер сериала «Плевако» часть которого снимали в Троицке (Челябинская область). Главную роль в картине сыграл актер театра и кино Сергей Безруков. «Исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым, Николаем Шрайбер, Ольгой Лерман и Даниилом Воробьевым — скоро на PREMIER», — сообщили в официальной группе «PREMIER онлайн-кинотеатр» в соцсети «ВКонтакте. Премьера запланирована на осень 2024 года. В августе 2023 года стало известно о том, что Безруков снимается на улицах Троицка в сериале «Плевако». Команда прибыла в Челябинскую область для воссоздания кадров об адвокате Федоре Плевако, родившемся в Троицке. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею эпизодов в сериале.