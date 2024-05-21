Многодетная челябинка на декретные починит дорогу, чтобы не родить раньше срока. Видео

21 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Езда по ухабам вызывает у беременной Ольги Сегаль боль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетная жительница села Григорьевка (Челябинская область) Ольга Сегаль отремонтирует на декретные выплаты дорогу, чтобы не родить на ней раньше срока. Беременная седьмым ребенком мать рассказала, что проезжая по ухабистому пути, испытывает болезненные ощущения. «Сразу видно, где лужи на дороге стоят, там ухабы. Каждый день, когда еду по дороге, вспоминаю главу Игоря Колышева. Ребенок из живота чуть не выпрыгивает», — сообщила Сегаль в записанном видеоролике. Управляющая агробизнесом многократно привлекала внимание плохим состоянием дорог в поселении. В 2023 году на премию, полученную за победу в российском конкурсе «Женщина года в АПК», Сегаль уже отсыпала дорогу. Пообещала то же самое сделать теперь, если получит поощрение. В разговоре с URA.RU Сегаль напомнила, что в октябре 2023 года Колышев заявил сумму в 40 млн рублей, необходимую для ремонта дорог в Григорьевке. Собеседница URA.RU подсчитала, что ремонт каждого из девяти километров дорог поселения обойдется в 4,4 млн рублей. В итоге в марте 2024 года стало известно, что власти направят средства на ремонт всего одного километра на четыре деревни Григорьевского поселения: кроме Григорьевки, это Щербаковка, Клеопино и Знаменка. Замглавы района Вячеслав Горобец рассказал URA.RU, что до конца июля будет заасфальтирован километр улицы, но только в Шербаковке. На работы предусмотрено порядка восьми миллионов рублей. Также до 1,4 млн рублей власти потратят на ремонт территории возле детской площадки Григорьевки. Проблемную дорогу в поселке капитально ремонтировать в 2024 году не планируют — лишь проведут грейдирование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная жительница села Григорьевка (Челябинская область) Ольга Сегаль отремонтирует на декретные выплаты дорогу, чтобы не родить на ней раньше срока. Беременная седьмым ребенком мать рассказала, что проезжая по ухабистому пути, испытывает болезненные ощущения. «Сразу видно, где лужи на дороге стоят, там ухабы. Каждый день, когда еду по дороге, вспоминаю главу Игоря Колышева. Ребенок из живота чуть не выпрыгивает», — сообщила Сегаль в записанном видеоролике. Управляющая агробизнесом многократно привлекала внимание плохим состоянием дорог в поселении. В 2023 году на премию, полученную за победу в российском конкурсе «Женщина года в АПК», Сегаль уже отсыпала дорогу. Пообещала то же самое сделать теперь, если получит поощрение. В разговоре с URA.RU Сегаль напомнила, что в октябре 2023 года Колышев заявил сумму в 40 млн рублей, необходимую для ремонта дорог в Григорьевке. Собеседница URA.RU подсчитала, что ремонт каждого из девяти километров дорог поселения обойдется в 4,4 млн рублей. В итоге в марте 2024 года стало известно, что власти направят средства на ремонт всего одного километра на четыре деревни Григорьевского поселения: кроме Григорьевки, это Щербаковка, Клеопино и Знаменка. Замглавы района Вячеслав Горобец рассказал URA.RU, что до конца июля будет заасфальтирован километр улицы, но только в Шербаковке. На работы предусмотрено порядка восьми миллионов рублей. Также до 1,4 млн рублей власти потратят на ремонт территории возле детской площадки Григорьевки. Проблемную дорогу в поселке капитально ремонтировать в 2024 году не планируют — лишь проведут грейдирование.