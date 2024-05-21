Екатеринбуржцам показали фильм о Niletto — об отношении отца и сына, выгорании и надоевшем хите. Фото, видео

В Екатеринбурге прошла премьера фильма «Нелюбимка» о группе Niletto

21 мая 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Также премьера фильма «Нелюбимка» пройдет 23 мая в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы стали первыми зрителями, которые увидели фильм Свердловской киностудии «Нелюбимка» о команде Niletto (Данила Прыткова). Первый спецпоказ прошел 21 мая в Доме кино. URA.RU успело посмотреть документальную картину заранее и узнало, что думает отец певца о результатах съемочной команды и чувствах сына. Фильм «Нелюбимка» стал этаким личным дневником, в котором участники группы Данил Прытков, Андрей Попов, Алексей Лутовинов и Егор Хлебников делятся своими воспоминаниями о детстве, рассуждают о выгорании, тяжести славы, способности дружить, если проект распадется. А также о том, как хит «Любимка» стал для них тягостным грузом. «Вы не увидите здесь какую-то историю успеха. В фильме много всего: и страх одиночества, и борьба с внутренними демонами, и травмами, сопутствующими творчеству. Герои этого фильма решили пройти через жернова своей былой, прежней жизни, памяти. И мне показалось, что отчасти это получилось. Да, кино немножко наивное, но не лишенное своей какой-то персональной глубины», — поделился перед началом фильма режиссер Станислав Сорокин. Главные герои не смогли присутствовать лично на спецпоказе, зато в зале был отец Niletto — Сергей Прытков, который тоже снялся в фильме. Съемочная группа посвятила ему небольшой кусок, где показала отношения певца и отца, которые редко общаются. В фильме звучит песня «Сказать» — в ней Niletto рассказывает о том, как он переживал развод родителей. «Я тоже чуть не заплакал. Песня такая трогательная, потому что, когда ты узнаешь чувства сына, через его песню, я об этом раньше не знал… До глубины души», — признался журналистам старший Прытков. Сегодня он увидел картину впервые. Документальный фильм в стиле блога снимали в 2022 году в доме, где живут артисты, и на звукозаписывающей судии в Москве. Также площадкой для съемок стали музыкальная школа в Полевском, где родился автор музыки Андрей Попов, кузнечно-прессовочный цех «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде — на предприятии работает отец танцовщика Алексея Лутовинова, сцена у театра драмы, «МТС Live Hall» и Зеленая роща в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы стали первыми зрителями, которые увидели фильм Свердловской киностудии «Нелюбимка» о команде Niletto (Данила Прыткова). Первый спецпоказ прошел 21 мая в Доме кино. URA.RU успело посмотреть документальную картину заранее и узнало, что думает отец певца о результатах съемочной команды и чувствах сына. Фильм «Нелюбимка» стал этаким личным дневником, в котором участники группы Данил Прытков, Андрей Попов, Алексей Лутовинов и Егор Хлебников делятся своими воспоминаниями о детстве, рассуждают о выгорании, тяжести славы, способности дружить, если проект распадется. А также о том, как хит «Любимка» стал для них тягостным грузом. «Вы не увидите здесь какую-то историю успеха. В фильме много всего: и страх одиночества, и борьба с внутренними демонами, и травмами, сопутствующими творчеству. Герои этого фильма решили пройти через жернова своей былой, прежней жизни, памяти. И мне показалось, что отчасти это получилось. Да, кино немножко наивное, но не лишенное своей какой-то персональной глубины», — поделился перед началом фильма режиссер Станислав Сорокин. Главные герои не смогли присутствовать лично на спецпоказе, зато в зале был отец Niletto — Сергей Прытков, который тоже снялся в фильме. Съемочная группа посвятила ему небольшой кусок, где показала отношения певца и отца, которые редко общаются. В фильме звучит песня «Сказать» — в ней Niletto рассказывает о том, как он переживал развод родителей. «Я тоже чуть не заплакал. Песня такая трогательная, потому что, когда ты узнаешь чувства сына, через его песню, я об этом раньше не знал… До глубины души», — признался журналистам старший Прытков. Сегодня он увидел картину впервые. Документальный фильм в стиле блога снимали в 2022 году в доме, где живут артисты, и на звукозаписывающей судии в Москве. Также площадкой для съемок стали музыкальная школа в Полевском, где родился автор музыки Андрей Попов, кузнечно-прессовочный цех «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде — на предприятии работает отец танцовщика Алексея Лутовинова, сцена у театра драмы, «МТС Live Hall» и Зеленая роща в Екатеринбурге.