Екатеринбуржцам показали фильм о Niletto — об отношении отца и сына, выгорании и надоевшем хите. Фото, видео

В Екатеринбурге прошла премьера фильма «Нелюбимка» о группе Niletto
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Также премьера фильма «Нелюбимка» пройдет 23 мая в Москве
Также премьера фильма «Нелюбимка» пройдет 23 мая в Москве Фото:

Екатеринбуржцы стали первыми зрителями, которые увидели фильм Свердловской киностудии «Нелюбимка» о команде Niletto (Данила Прыткова). Первый спецпоказ прошел 21 мая в Доме кино. URA.RU успело посмотреть документальную картину заранее и узнало, что думает отец певца о результатах съемочной команды и чувствах сына.

Фильм «Нелюбимка» стал этаким личным дневником, в котором участники группы Данил Прытков, Андрей Попов, Алексей Лутовинов и Егор Хлебников делятся своими воспоминаниями о детстве, рассуждают о выгорании, тяжести славы, способности дружить, если проект распадется. А также о том, как хит «Любимка» стал для них тягостным грузом.

«Вы не увидите здесь какую-то историю успеха. В фильме много всего: и страх одиночества, и борьба с внутренними демонами, и травмами, сопутствующими творчеству. Герои этого фильма решили пройти через жернова своей былой, прежней жизни, памяти. И мне показалось, что отчасти это получилось. Да, кино немножко наивное, но не лишенное своей какой-то персональной глубины», — поделился перед началом фильма режиссер Станислав Сорокин.

Главные герои не смогли присутствовать лично на спецпоказе, зато в зале был отец Niletto — Сергей Прытков, который тоже снялся в фильме. Съемочная группа посвятила ему небольшой кусок, где показала отношения певца и отца, которые редко общаются.

В фильме звучит песня «Сказать» — в ней Niletto рассказывает о том, как он переживал развод родителей. «Я тоже чуть не заплакал. Песня такая трогательная, потому что, когда ты узнаешь чувства сына, через его песню, я об этом раньше не знал… До глубины души», — признался журналистам старший Прытков. Сегодня он увидел картину впервые.

Документальный фильм в стиле блога снимали в 2022 году в доме, где живут артисты, и на звукозаписывающей судии в Москве. Также площадкой для съемок стали музыкальная школа в Полевском, где родился автор музыки Андрей Попов, кузнечно-прессовочный цех «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде — на предприятии работает отец танцовщика Алексея Лутовинова, сцена у театра драмы, «МТС Live Hall» и Зеленая роща в Екатеринбурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы стали первыми зрителями, которые увидели фильм Свердловской киностудии «Нелюбимка» о команде Niletto (Данила Прыткова). Первый спецпоказ прошел 21 мая в Доме кино. URA.RU успело посмотреть документальную картину заранее и узнало, что думает отец певца о результатах съемочной команды и чувствах сына. Фильм «Нелюбимка» стал этаким личным дневником, в котором участники группы Данил Прытков, Андрей Попов, Алексей Лутовинов и Егор Хлебников делятся своими воспоминаниями о детстве, рассуждают о выгорании, тяжести славы, способности дружить, если проект распадется. А также о том, как хит «Любимка» стал для них тягостным грузом. «Вы не увидите здесь какую-то историю успеха. В фильме много всего: и страх одиночества, и борьба с внутренними демонами, и травмами, сопутствующими творчеству. Герои этого фильма решили пройти через жернова своей былой, прежней жизни, памяти. И мне показалось, что отчасти это получилось. Да, кино немножко наивное, но не лишенное своей какой-то персональной глубины», — поделился перед началом фильма режиссер Станислав Сорокин. Главные герои не смогли присутствовать лично на спецпоказе, зато в зале был отец Niletto — Сергей Прытков, который тоже снялся в фильме. Съемочная группа посвятила ему небольшой кусок, где показала отношения певца и отца, которые редко общаются. В фильме звучит песня «Сказать» — в ней Niletto рассказывает о том, как он переживал развод родителей. «Я тоже чуть не заплакал. Песня такая трогательная, потому что, когда ты узнаешь чувства сына, через его песню, я об этом раньше не знал… До глубины души», — признался журналистам старший Прытков. Сегодня он увидел картину впервые. Документальный фильм в стиле блога снимали в 2022 году в доме, где живут артисты, и на звукозаписывающей судии в Москве. Также площадкой для съемок стали музыкальная школа в Полевском, где родился автор музыки Андрей Попов, кузнечно-прессовочный цех «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде — на предприятии работает отец танцовщика Алексея Лутовинова, сцена у театра драмы, «МТС Live Hall» и Зеленая роща в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...