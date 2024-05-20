Ямал стал лучшим в рейтинге, а оленеводы судятся с мясозаготовщиками: события 21 мая

ЯНАО стал лучшим в России в рейтинге по устойчивому развитию
Ямал получил лучшую в России оценку по устойчивому развитию, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил полярников с праздником, а оленеводы подали в суд на МУП "Паюта". Об этих и других событиях 21 мая читайте в материале URA.RU.
- Ямал получил лучший в России рейтинг по устойчивому развитию. Национальное рейтинговое агентство присвоило округу оценку AA, отметив высокие показатели развития региональной экономики и комфортный уровень инвестиционной привлекательности.
- Жителей ЯНАО предупредили о порывистом северо-западном ветре 22 мая. Штормовой ветер местами будет достигать 20 метров в секунду.
- Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем полярника. Он отметил важную роль полярников в исследовании Ямала.
- Оленеводы из крестьянского хозяйства Сюнксу Пырирко будут судиться с мясоперерабатывающим комплексом "Паюта". Сумма исковых требований составляет 1 миллион 77 тысяч 418 рублей.
- В Лабытнанги назначили главного врача городской больницы. Им стала Алина Латыпова, ранее работавшая в Башкирии.
- Дружинников ЯНАО наградили денежными субсидиями. Лучшими народными дружинниками стали казаки из Пуровского.
- В Салехарде задержали женщин из Иркутска, которые распространяли наркотики. По данным следствия, они промышляли в нескольких городах ЯНАО.
- Глава аппарата заксобрания ЯНАО Татьяна Земских покинула свой пост. Она ушла на заслуженный отдых. Вместо нее обязанности руководителя аппарата исполняет Лидия Суслопарова.
- Департамент образования ЯНАО озвучил установленный минимум к ОГЭ. Для английского языка это семь баллов из 14, для родного - 29 из 68.
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