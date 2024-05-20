20 мая 2024

Ямал стал лучшим в рейтинге, а оленеводы судятся с мясозаготовщиками: события 21 мая

Национальное рейтинговое агентство присвоило ЯНАО оценку AA
© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО стал лучшим в России в рейтинге по устойчивому развитию
ЯНАО стал лучшим в России в рейтинге по устойчивому развитию Фото:

Ямал получил лучшую в России оценку по устойчивому развитию, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил полярников с праздником, а оленеводы подали в суд на МУП "Паюта". Об этих и других событиях 21 мая читайте в материале URA.RU.

  • Ямал получил лучший в России рейтинг по устойчивому развитию. Национальное рейтинговое агентство присвоило округу оценку AA, отметив высокие показатели развития региональной экономики и комфортный уровень инвестиционной привлекательности. 
  • Жителей ЯНАО предупредили о порывистом северо-западном ветре 22 мая. Штормовой ветер местами будет достигать 20 метров в секунду.
  • Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем полярника. Он отметил важную роль полярников в исследовании Ямала.
  • Оленеводы из крестьянского хозяйства Сюнксу Пырирко будут судиться с мясоперерабатывающим комплексом "Паюта". Сумма исковых требований составляет 1 миллион 77 тысяч 418 рублей.
  • В Лабытнанги назначили главного врача городской больницы. Им стала Алина Латыпова, ранее работавшая в Башкирии.
  • Дружинников ЯНАО наградили денежными субсидиями. Лучшими народными дружинниками стали казаки из Пуровского.
  • В Салехарде задержали женщин из Иркутска, которые распространяли наркотики. По данным следствия, они промышляли в нескольких городах ЯНАО.
  • Глава аппарата заксобрания ЯНАО Татьяна Земских покинула свой пост. Она ушла на заслуженный отдых. Вместо нее обязанности руководителя аппарата исполняет Лидия Суслопарова.
  • Департамент образования ЯНАО озвучил установленный минимум к ОГЭ. Для английского языка это семь баллов из 14, для родного - 29 из 68.

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Ямал получил лучшую в России оценку по устойчивому развитию, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил полярников с праздником, а оленеводы подали в суд на МУП "Паюта". Об этих и других событиях 21 мая читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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