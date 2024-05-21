Кадыров назначил своего сына министром Чечни по физической культуре. Видео

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Ахмат Кадыров станет министром по физической культуре и спорту в Чечне Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 19-летнего сына Ахмата министром по физической культуре и спорту. Об этом стало известно во время заседания кабинета министров, где произошли кадровые перестановки.

«На должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», — сообщил Кадыров. Заявление опубликовано в его telеgram-канале.

Кроме того, в рамках кадровых изменений были предложены кандидаты на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов, а также проведены другие значимые перестановки на ключевых постах. Кадыров выразил уверенность в том, что все назначенные специалисты оправдают оказанное им доверие и будут достойно служить интересам республики и страны.

Ранее глава Чечни сообщил, что еще одного его сына Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 19-летнего сына Ахмата министром по физической культуре и спорту. Об этом стало известно во время заседания кабинета министров, где произошли кадровые перестановки. «На должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», — сообщил Кадыров. Заявление опубликовано в его telеgram-канале. Кроме того, в рамках кадровых изменений были предложены кандидаты на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов, а также проведены другие значимые перестановки на ключевых постах. Кадыров выразил уверенность в том, что все назначенные специалисты оправдают оказанное им доверие и будут достойно служить интересам республики и страны. Ранее глава Чечни сообщил, что еще одного его сына Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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