Кадыров назначил своего сына министром Чечни по физической культуре. Видео

21 мая 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Ахмат Кадыров станет министром по физической культуре и спорту в Чечне Фото: Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 19-летнего сына Ахмата министром по физической культуре и спорту. Об этом стало известно во время заседания кабинета министров, где произошли кадровые перестановки. «На должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», — сообщил Кадыров. Заявление опубликовано в его telеgram-канале. Кроме того, в рамках кадровых изменений были предложены кандидаты на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов, а также проведены другие значимые перестановки на ключевых постах. Кадыров выразил уверенность в том, что все назначенные специалисты оправдают оказанное им доверие и будут достойно служить интересам республики и страны. Ранее глава Чечни сообщил, что еще одного его сына Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 19-летнего сына Ахмата министром по физической культуре и спорту. Об этом стало известно во время заседания кабинета министров, где произошли кадровые перестановки. «На должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», — сообщил Кадыров. Заявление опубликовано в его telеgram-канале. Кроме того, в рамках кадровых изменений были предложены кандидаты на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов, а также проведены другие значимые перестановки на ключевых постах. Кадыров выразил уверенность в том, что все назначенные специалисты оправдают оказанное им доверие и будут достойно служить интересам республики и страны. Ранее глава Чечни сообщил, что еще одного его сына Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями.