Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRT

22 мая 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

В РФ выявили новый штамм коронавируса (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России нашли новые штаммы коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «За весь период мониторинга в РФ выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Все они не представляют большей опасности, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Больные штаммом FLiRT испытывают те же симптомы, что и при омикроне. Заболевшие ощущают лихорадку, кашель, боль в горле, слабость, мышечные и головные боли, потерю вкуса или обоняния. Ранее первый случай заражения омикроном в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у людей, приехавших из ЮАР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России нашли новые штаммы коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «За весь период мониторинга в РФ выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Все они не представляют большей опасности, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Больные штаммом FLiRT испытывают те же симптомы, что и при омикроне. Заболевшие ощущают лихорадку, кашель, боль в горле, слабость, мышечные и головные боли, потерю вкуса или обоняния. Ранее первый случай заражения омикроном в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у людей, приехавших из ЮАР.