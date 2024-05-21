Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRT

В России нашли новые штаммы коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«За весь период мониторинга в РФ выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Все они не представляют большей опасности, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Больные штаммом FLiRT испытывают те же симптомы, что и при омикроне. Заболевшие ощущают лихорадку, кашель, боль в горле, слабость, мышечные и головные боли, потерю вкуса или обоняния.
Ранее первый случай заражения омикроном в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у людей, приехавших из ЮАР.
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