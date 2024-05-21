21 мая 2024

Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
В РФ выявили новый штамм коронавируса (архивное фото) Фото:

В России нашли новые штаммы коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«За весь период мониторинга в РФ выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Все они не представляют большей опасности, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Больные штаммом FLiRT испытывают те же симптомы, что и при омикроне. Заболевшие ощущают лихорадку, кашель, боль в горле, слабость, мышечные и головные боли, потерю вкуса или обоняния.

Ранее первый случай заражения омикроном в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у людей, приехавших из ЮАР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России нашли новые штаммы коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «За весь период мониторинга в РФ выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Все они не представляют большей опасности, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Больные штаммом FLiRT испытывают те же симптомы, что и при омикроне. Заболевшие ощущают лихорадку, кашель, боль в горле, слабость, мышечные и головные боли, потерю вкуса или обоняния. Ранее первый случай заражения омикроном в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у людей, приехавших из ЮАР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...