ВС РФ одним ударом ликвидировали свыше ста бойцов ВСУ: карта СВО на 22 мая

ВС РФ одним ударом ликвидировали более ста украинских военных
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ВС РФ одним ударом уничтожили около 100 военнослужащих ВСУ
ВС РФ одним ударом уничтожили около 100 военнослужащих ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская артиллерия атаковала скопление украинских войск в районе Авдеевки с помощью РСЗО "Град". ВСУ понесли потери в размере 100 военнослужащих. Под обстрел также попала замаскированная техника украинской армии. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU.

Авдеевское направление

Согласно сообщению Минобороны РФ, российские войска из системы залпового огня "Град" нанесли удар по скоплению украинских военных и техники, уничтожив около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, средства связи и наблюдения. Контроль поражения целей осуществлялся с помощью разведывательного беспилотника "Орлан-30". Отмечается, что массированные артудары позволяют поддерживать российские штурмовые подразделения в ходе наступления.

Запорожское направление

Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" с помощью БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Оператор разведывательных БПЛА и расчет ударных дронов уничтожили опорный пункт украинской армии и повредили БМП. По словам замкомандира роты, украинские военные стали менее подготовленными, чем во время контрнаступления, несут большие потери и отступают.

Южнодонецкое направление

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» выполняют задачи по прикрытию наземных подразделений ВС РФ от ударов с воздуха и уничтожают воздушные цели ВСУ. Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» прикрывают как военные объекты, так и мирные города на территории ДНР от ударов украинской армии с воздуха.

Слобожанское направление

Российские штурмовые группы продолжают наступление. Продавливают оборону украинской армии в центре Волчанска и на северной окраине населенного пункта Липцы.

На всем протяжении от Липцев до Белого Колодезя методично ведется артиллерийский огонь по позициям украинской артиллерии и живой силы. Это снижает боевые возможности ВСУ на этом участке.

Донецкое направление

ВС РФ закрепляются на западной окраине населенного пункта Нетайлово. На юге села продолжаются ожесточенные боевые действия в районе ферм и птицефабрики.

Угледарское направление

Российские войска небольшими действиями расширили подконтрольную территорию к югу от поселка Парасковиевка. ВС РФ продвигаются вдоль лесных полос в сторону города Константиновка.

Условные обозначения
Условные обозначения
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Российская артиллерия атаковала скопление украинских войск в районе Авдеевки с помощью РСЗО "Град". ВСУ понесли потери в размере 100 военнослужащих. Под обстрел также попала замаскированная техника украинской армии. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Авдеевское направление Согласно сообщению Минобороны РФ, российские войска из системы залпового огня "Град" нанесли удар по скоплению украинских военных и техники, уничтожив около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, средства связи и наблюдения. Контроль поражения целей осуществлялся с помощью разведывательного беспилотника "Орлан-30". Отмечается, что массированные артудары позволяют поддерживать российские штурмовые подразделения в ходе наступления. Запорожское направление Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" с помощью БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Оператор разведывательных БПЛА и расчет ударных дронов уничтожили опорный пункт украинской армии и повредили БМП. По словам замкомандира роты, украинские военные стали менее подготовленными, чем во время контрнаступления, несут большие потери и отступают. Южнодонецкое направление Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» выполняют задачи по прикрытию наземных подразделений ВС РФ от ударов с воздуха и уничтожают воздушные цели ВСУ. Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» прикрывают как военные объекты, так и мирные города на территории ДНР от ударов украинской армии с воздуха. Слобожанское направление Российские штурмовые группы продолжают наступление. Продавливают оборону украинской армии в центре Волчанска и на северной окраине населенного пункта Липцы. На всем протяжении от Липцев до Белого Колодезя методично ведется артиллерийский огонь по позициям украинской артиллерии и живой силы. Это снижает боевые возможности ВСУ на этом участке. Донецкое направление ВС РФ закрепляются на западной окраине населенного пункта Нетайлово. На юге села продолжаются ожесточенные боевые действия в районе ферм и птицефабрики. Угледарское направление Российские войска небольшими действиями расширили подконтрольную территорию к югу от поселка Парасковиевка. ВС РФ продвигаются вдоль лесных полос в сторону города Константиновка.
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