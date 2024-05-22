ВС РФ одним ударом ликвидировали свыше ста бойцов ВСУ: карта СВО на 22 мая

Российская артиллерия атаковала скопление украинских войск в районе Авдеевки с помощью РСЗО "Град". ВСУ понесли потери в размере 100 военнослужащих. Под обстрел также попала замаскированная техника украинской армии. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU.
Авдеевское направление
Согласно сообщению Минобороны РФ, российские войска из системы залпового огня "Град" нанесли удар по скоплению украинских военных и техники, уничтожив около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, средства связи и наблюдения. Контроль поражения целей осуществлялся с помощью разведывательного беспилотника "Орлан-30". Отмечается, что массированные артудары позволяют поддерживать российские штурмовые подразделения в ходе наступления.
Запорожское направление
Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" с помощью БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Оператор разведывательных БПЛА и расчет ударных дронов уничтожили опорный пункт украинской армии и повредили БМП. По словам замкомандира роты, украинские военные стали менее подготовленными, чем во время контрнаступления, несут большие потери и отступают.
Южнодонецкое направление
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» выполняют задачи по прикрытию наземных подразделений ВС РФ от ударов с воздуха и уничтожают воздушные цели ВСУ. Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» прикрывают как военные объекты, так и мирные города на территории ДНР от ударов украинской армии с воздуха.
Слобожанское направление
Российские штурмовые группы продолжают наступление. Продавливают оборону украинской армии в центре Волчанска и на северной окраине населенного пункта Липцы.
На всем протяжении от Липцев до Белого Колодезя методично ведется артиллерийский огонь по позициям украинской артиллерии и живой силы. Это снижает боевые возможности ВСУ на этом участке.
Донецкое направление
ВС РФ закрепляются на западной окраине населенного пункта Нетайлово. На юге села продолжаются ожесточенные боевые действия в районе ферм и птицефабрики.
Угледарское направление
Российские войска небольшими действиями расширили подконтрольную территорию к югу от поселка Парасковиевка. ВС РФ продвигаются вдоль лесных полос в сторону города Константиновка.
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