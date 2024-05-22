Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Тюмени
Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Тюмени Фото:

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэровокзала. Ранее агентство писало о том, что командир воздушного судна сообщил диспетчерам об отказе автоматики.

"Борт авиакомпании "Ямал" совершил посадку в Тюмени", — сообщили URA.RU в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

Информацию об этом также подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре. "22.05.2024 в 8 часов 15 минут экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа — Новый Уренгой доложил об отказе автоматики. Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвел посадку. Пострадавших нет", — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что по факту инцидента Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. Об ее результатах сообщат дополнительно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэровокзала. Ранее агентство писало о том, что командир воздушного судна сообщил диспетчерам об отказе автоматики. "Борт авиакомпании "Ямал" совершил посадку в Тюмени", — сообщили URA.RU в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Информацию об этом также подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре. "22.05.2024 в 8 часов 15 минут экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа — Новый Уренгой доложил об отказе автоматики. Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвел посадку. Пострадавших нет", — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что по факту инцидента Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. Об ее результатах сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...