Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэровокзала. Ранее агентство писало о том, что командир воздушного судна сообщил диспетчерам об отказе автоматики.
"Борт авиакомпании "Ямал" совершил посадку в Тюмени", — сообщили URA.RU в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.
Информацию об этом также подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре. "22.05.2024 в 8 часов 15 минут экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа — Новый Уренгой доложил об отказе автоматики. Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвел посадку. Пострадавших нет", — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Там добавили, что по факту инцидента Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. Об ее результатах сообщат дополнительно.
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