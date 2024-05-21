Из-за пожара в трамвае Екатеринбурга пострадала девушка

Во время ЧП с горящим трамваем в Екатеринбурге пострадала девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«В салоне была девушка. При резком торможении, когда начался пожар, она ушиблась. От госпитализации пострадавшая отказалась», — уточнил собеседник агентства.
Всего в двух вагонах трамвая 1-го маршрута, ехало 30 человек. Все они сумели эвакуироваться до приезда спасателей. Пожар начался с крыши, в общей сложности сгорело 20 квадратных метров внутренней и внешней обшивки. Как сообщал URA.RU источник, сгоревшему трамваю почти полвека — 46 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!