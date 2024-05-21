21 мая 2024

Из-за пожара в трамвае Екатеринбурга пострадала девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Серьезных травм пассажиры не получили
Серьезных травм пассажиры не получили Фото:

Во время ЧП с горящим трамваем в Екатеринбурге пострадала девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«В салоне была девушка. При резком торможении, когда начался пожар, она ушиблась. От госпитализации пострадавшая отказалась», — уточнил собеседник агентства.

Всего в двух вагонах трамвая 1-го маршрута, ехало 30 человек. Все они сумели эвакуироваться до приезда спасателей. Пожар начался с крыши, в общей сложности сгорело 20 квадратных метров внутренней и внешней обшивки. Как сообщал URA.RU источник, сгоревшему трамваю почти полвека — 46 лет.

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Во время ЧП с горящим трамваем в Екатеринбурге пострадала девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «В салоне была девушка. При резком торможении, когда начался пожар, она ушиблась. От госпитализации пострадавшая отказалась», — уточнил собеседник агентства. Всего в двух вагонах трамвая 1-го маршрута, ехало 30 человек. Все они сумели эвакуироваться до приезда спасателей. Пожар начался с крыши, в общей сложности сгорело 20 квадратных метров внутренней и внешней обшивки. Как сообщал URA.RU источник, сгоревшему трамваю почти полвека — 46 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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