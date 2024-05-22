Уральские бойцы СВО отправятся учиться на госслужащих по распоряжению Путина

22 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Первый поток обучения начнется уже 27 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Восемь человек из Уральского федерального округа стали участниками программы для бойцов СВО «Время героев». Ее цель — подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Очень радостно, что среди 83 участников есть уральские военнослужащие, которые проявили себя на передовой. Шесть человек учились на территории регионов УрФО, еще двое родились у нас в округе. Уверен, что эти ребята после обучения придут в систему государственного управления, будут продолжать работать на благо Отечества», — передает слова Якушева пресс-служба. Первый поток обучения начнется уже 27 мая. Программа «Время героев» создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина по модели «Школы губернаторов». По всей России было подано 44 тысяч заявок. В финал отбирали за личные заслуги, проявленный героизм, управленческий опыт и управленческий потенциал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь человек из Уральского федерального округа стали участниками программы для бойцов СВО «Время героев». Ее цель — подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Очень радостно, что среди 83 участников есть уральские военнослужащие, которые проявили себя на передовой. Шесть человек учились на территории регионов УрФО, еще двое родились у нас в округе. Уверен, что эти ребята после обучения придут в систему государственного управления, будут продолжать работать на благо Отечества», — передает слова Якушева пресс-служба. Первый поток обучения начнется уже 27 мая. Программа «Время героев» создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина по модели «Школы губернаторов». По всей России было подано 44 тысяч заявок. В финал отбирали за личные заслуги, проявленный героизм, управленческий опыт и управленческий потенциал.