Foreign Policy: ЕС поставил Грузии ультиматум из-за скандального законопроекта

Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Об этом сообщил журнал Foreign Policy, ссылаясь на слова чиновника ЕС.
«В октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что не будет подтверждать статус страны-кандидата, когда опубликует свой ежегодный отчет о странах, включенных в процесс вступления", — сказал чиновник, слова которого приводит издание Foreign Policy. Отмечается, что ближе к концу мая министры иностранных дел ЕС встретятся и, вероятно, обсудят потенциальную реакцию блока на одобрение законопроекта.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом страны. Об этом она рассказала на брифинге в администрации президента.
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