Литва запаниковала из-за возможного пересмотра госграниц России на Балтике

МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах РФ в республике

22 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

В МИД Литвы вызвали представителя России из-за паники от возможно пересмотра госграниц Балтики со стороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина из-за ранее опубликованного заявления РФ насчет возможного пересмотра государственной границы на Балтике. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства. «Сегодня Литва вызывает представителя РФ, чтобы получить обстоятельные пояснения», — говорится в заявлении. В нем представители МИД отметили, что республика координирует ответные действия с партнерами. Ранее военно-дипломатический источник рассказал, что РФ не намерена пересматривать линию госграницы на Балтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на этой территории наблюдается усиление напряженности, которое требует от военных ведомств России принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина из-за ранее опубликованного заявления РФ насчет возможного пересмотра государственной границы на Балтике. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства. «Сегодня Литва вызывает представителя РФ, чтобы получить обстоятельные пояснения», — говорится в заявлении. В нем представители МИД отметили, что республика координирует ответные действия с партнерами. Ранее военно-дипломатический источник рассказал, что РФ не намерена пересматривать линию госграницы на Балтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на этой территории наблюдается усиление напряженности, которое требует от военных ведомств России принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны.