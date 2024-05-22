Литва запаниковала из-за возможного пересмотра госграниц России на Балтике

МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах РФ в республике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг, флаг литвы, флаг польши, польский флаг, литовский флаг,  stock
В МИД Литвы вызвали представителя России из-за паники от возможно пересмотра госграниц Балтики со стороны РФ Фото:

МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина из-за ранее опубликованного заявления РФ насчет возможного пересмотра государственной границы на Балтике. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

«Сегодня Литва вызывает представителя РФ, чтобы получить обстоятельные пояснения», — говорится в заявлении. В нем представители МИД отметили, что республика координирует ответные действия с партнерами.

Ранее военно-дипломатический источник рассказал, что РФ не намерена пересматривать линию госграницы на Балтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на этой территории наблюдается усиление напряженности, которое требует от военных ведомств России принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина из-за ранее опубликованного заявления РФ насчет возможного пересмотра государственной границы на Балтике. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства. «Сегодня Литва вызывает представителя РФ, чтобы получить обстоятельные пояснения», — говорится в заявлении. В нем представители МИД отметили, что республика координирует ответные действия с партнерами. Ранее военно-дипломатический источник рассказал, что РФ не намерена пересматривать линию госграницы на Балтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на этой территории наблюдается усиление напряженности, которое требует от военных ведомств России принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...