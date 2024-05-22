Что делать отравившимся свердловчанам, чтобы получить миллион от «Жизньмарта»

Пострадавшие от отравления продукцией «Жизньмарт» свердловчане получат обещанную компенсацию в размере одного миллиона рублей только в случае подтверждения от Роспотребнадзора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети магазинов.
«Пока не могу сказать, как процедура вручения миллиона будет проходить. Если выяснится, что случаи действительно зафиксированы, тогда будем решать этот вопрос. В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации» — пояснила Екатерина Астраханцева, руководитель PR-отдела «Жизньмарта». Каждая жалоба будет рассмотрена индивидуально, подчеркнула она.
По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка.
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