Что делать отравившимся свердловчанам, чтобы получить миллион от «Жизньмарта»

Уральцам придется подтвердить отравление, чтобы получить миллион от «Жизньмарта»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖизньМарт. Екатеринбург , жизнь март, жизньмарт
К проверке «Жизьмарта» подключилась прокуратура Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Пострадавшие от отравления продукцией «Жизньмарт» свердловчане получат обещанную компенсацию в размере одного миллиона рублей только в случае подтверждения от Роспотребнадзора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети магазинов.

«Пока не могу сказать, как процедура вручения миллиона будет проходить. Если выяснится, что случаи действительно зафиксированы, тогда будем решать этот вопрос. В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации» — пояснила Екатерина Астраханцева, руководитель PR-отдела «Жизньмарта». Каждая жалоба будет рассмотрена индивидуально, подчеркнула она.

По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка.

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Пострадавшие от отравления продукцией «Жизньмарт» свердловчане получат обещанную компенсацию в размере одного миллиона рублей только в случае подтверждения от Роспотребнадзора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети магазинов. «Пока не могу сказать, как процедура вручения миллиона будет проходить. Если выяснится, что случаи действительно зафиксированы, тогда будем решать этот вопрос. В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации» — пояснила Екатерина Астраханцева, руководитель PR-отдела «Жизньмарта». Каждая жалоба будет рассмотрена индивидуально, подчеркнула она. По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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