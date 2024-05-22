Названа причина пожара в екатеринбургском трамвае

Причиной пожара в екатеринбургском трамвае стало замыкание кабеля
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Обзорная по городу. Пермь , пассажир, общественный транспорт, трамвай
Возгорание началось с замкнувшего кабеля под потолком салона Фото:

Причиной пожара, случившегося утром в трамвае №1 в Екатеринбурге, стало короткое замыкание кабеля. Подробности происшествия URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В салоне под потолком, в обшивке, замкнуло силовой кабель, после этого начался пожар. Восстанавливать трамвай уже не будут», — пояснили представители мэрии.

Источник в «Гортрансе» добавил, что сильный дым и огонь возникли потому, что трамвай в прошлом перекрашивали на несколько раз — полыхали именно лакокрасочные материалы. Как сообщало URA.RU, возраст трамвая почти полвека — 46 лет. В момент ЧП в двух вагонах находились 30 пассажиров, все они самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. Пострадала лишь одна девушка, которая ушиблась во время резкого торможения.

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Причиной пожара, случившегося утром в трамвае №1 в Екатеринбурге, стало короткое замыкание кабеля. Подробности происшествия URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В салоне под потолком, в обшивке, замкнуло силовой кабель, после этого начался пожар. Восстанавливать трамвай уже не будут», — пояснили представители мэрии. Источник в «Гортрансе» добавил, что сильный дым и огонь возникли потому, что трамвай в прошлом перекрашивали на несколько раз — полыхали именно лакокрасочные материалы. Как сообщало URA.RU, возраст трамвая почти полвека — 46 лет. В момент ЧП в двух вагонах находились 30 пассажиров, все они самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. Пострадала лишь одна девушка, которая ушиблась во время резкого торможения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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