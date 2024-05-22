В Тюмени второй раз за сутки совершил экстренную посадку самолет компании «Ямал»

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Командир воздушного судна заявил о неисправности самолета
Командир воздушного судна заявил о неисправности самолета Фото:

В Тюмени совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Ранее URA.RU писало о том, что утром 22 мая в местном аэропорту из-за отказа автопилота приземлился другой борт компании, который летел в Новый Уренгой.

«22.05.2024 07.45 (мск) зона ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. ЭВС после вылета на эшелоне 100 доложил — не герметизируется кабина. Решение КВС следовать на запасной аэродром Тюмень. „Бедствие“ не объявлял. Метеоусловия видимость более 10 км НГО 900 м. Самолет A320, рег/73692, рейс LLM9761 Уфа — Ноябрьск. Эксплуатант авиакомпания „Ямал“», — указано в telegram-канале AVIAINCIDENT.

В адрес авиакомпании «Ямал» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 

Утром 22 мая самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Незадолго до этого командир воздушного судна пожаловался диспетчерам на проблемы с автоматикой.

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В Тюмени совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Ранее URA.RU писало о том, что утром 22 мая в местном аэропорту из-за отказа автопилота приземлился другой борт компании, который летел в Новый Уренгой. «22.05.2024 07.45 (мск) зона ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. ЭВС после вылета на эшелоне 100 доложил — не герметизируется кабина. Решение КВС следовать на запасной аэродром Тюмень. „Бедствие“ не объявлял. Метеоусловия видимость более 10 км НГО 900 м. Самолет A320, рег/73692, рейс LLM9761 Уфа — Ноябрьск. Эксплуатант авиакомпания „Ямал“», — указано в telegram-канале AVIAINCIDENT. В адрес авиакомпании «Ямал» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.  Утром 22 мая самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Незадолго до этого командир воздушного судна пожаловался диспетчерам на проблемы с автоматикой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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