В Тюмени второй раз за сутки совершил экстренную посадку самолет компании «Ямал»

В Тюмени совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Ранее URA.RU писало о том, что утром 22 мая в местном аэропорту из-за отказа автопилота приземлился другой борт компании, который летел в Новый Уренгой.
«22.05.2024 07.45 (мск) зона ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. ЭВС после вылета на эшелоне 100 доложил — не герметизируется кабина. Решение КВС следовать на запасной аэродром Тюмень. „Бедствие“ не объявлял. Метеоусловия видимость более 10 км НГО 900 м. Самолет A320, рег/73692, рейс LLM9761 Уфа — Ноябрьск. Эксплуатант авиакомпания „Ямал“», — указано в telegram-канале AVIAINCIDENT.
В адрес авиакомпании «Ямал» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Утром 22 мая самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Уфы в Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Незадолго до этого командир воздушного судна пожаловался диспетчерам на проблемы с автоматикой.
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