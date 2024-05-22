Военный аналитик Михайлов: ВС РФ приблизились к полному освобождению ДНР

22 мая 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

РФ дальше будет проще продвигаться вглубь ДНР, сказал Александр Михайлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска, освободив Клещеевку, приблизились к полному освобождению ДНР. Впереди осталось несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Теперь открывается гораздо больше оперативно-тактических возможностей по выходу с юга на северо-запад в сторону Часова Яра (Донецкая область), чтобы продолжить окружение этого ключевого плацдарма. Он еще более значимый участок линии обороны. Тем более, что потом за городом Часов Яр открывается Краматорск (украинская столица в Донецкой области) и Славянск и по сути уже завершается освобождение ДНР от киевского режима», — сказал Александр Михайлов. Новость по теме Почему ВСУ сдали Клещеевку, и как это повлияет на обстановку в Часовом Яре Он отметил, что освобождение села Клещеевка было очень сложным. «Бои за нее шли еще с зимы 2022—2023 года и довольно с переменным успехом. Там высота более 200 метров над уровнем моря, что позволяло простреливать ближайшее пространство, в том числе и дальнобойными вооружениями. Это важный сегмент украинской линии обороны, который шаг за шагом вскрывает Россия. Ключевые звенья этой цепи — это Марьинка, Авдеевка и Авдеевка Бахмутской агломерации. Артемовск (Бахмут) был освобожден еще в 2023 году. Это сложный укрепрайон. Настолько трудно было взломать эту линию обороны. Здесь мы можем только аплодировать нашим бойцам», — подчеркнул аналитик. Армия РФ освободила Клещеевку в Донецкой области. В операции участвовала группировка «Юг». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что значительная часть сил теперь переброшена к Часову Яру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска, освободив Клещеевку, приблизились к полному освобождению ДНР. Впереди осталось несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Теперь открывается гораздо больше оперативно-тактических возможностей по выходу с юга на северо-запад в сторону Часова Яра (Донецкая область), чтобы продолжить окружение этого ключевого плацдарма. Он еще более значимый участок линии обороны. Тем более, что потом за городом Часов Яр открывается Краматорск (украинская столица в Донецкой области) и Славянск и по сути уже завершается освобождение ДНР от киевского режима», — сказал Александр Михайлов. Он отметил, что освобождение села Клещеевка было очень сложным. «Бои за нее шли еще с зимы 2022—2023 года и довольно с переменным успехом. Там высота более 200 метров над уровнем моря, что позволяло простреливать ближайшее пространство, в том числе и дальнобойными вооружениями. Это важный сегмент украинской линии обороны, который шаг за шагом вскрывает Россия. Ключевые звенья этой цепи — это Марьинка, Авдеевка и Авдеевка Бахмутской агломерации. Артемовск (Бахмут) был освобожден еще в 2023 году. Это сложный укрепрайон. Настолько трудно было взломать эту линию обороны. Здесь мы можем только аплодировать нашим бойцам», — подчеркнул аналитик. Армия РФ освободила Клещеевку в Донецкой области. В операции участвовала группировка «Юг». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что значительная часть сил теперь переброшена к Часову Яру.