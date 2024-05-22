Почему ВСУ сдали Клещеевку, и как это повлияет на обстановку в Часовом Яре

Минобороны РФ сообщило об освобождении Клещеевки в ДНР

22 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Армия РФ освободила Клещеевку в ДНР 22 мая. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уверен, что армия Украины заранее вывела из населенного пункта значительную часть сил. Бои за Клещеевку идут с начала 2023 года. Летом российские силы были отброшены во время контрнаступления ВСУ. URA.RU рассказывает, как освобождение Клещеевки повлияет на наступление около Часова Яра и какое значение имеет населенный пункт для России сейчас. Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук подчеркнул важность контроля над селом Клещеевка и окружающей территорией, поскольку это обеспечивает доминирование над большинством подъездных путей к Артемовску. «А это подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и вся сопутствующая логистика», — добавил он. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ специально отдали ВС РФ населенный пункт. По его словам, значительная часть сил теперь переброшена к Часову Яру, за которые сейчас разворачиваются самые ожесточенные бои в Донецкой области, передает ТАСС. 16 мая ВСУ потеряли более 500 бойцов за сутки в попытках удержать город. При этом часть украинской группировки уже окружена. Кимаковский добавил, что освобождение Клещеевки позволит наносить более интенсивные удары по югу Часова Яра. Дандыкин отметил, что ситуация в Харьковской области также вынудила Украина пересмотреть для себя важность Клещеевки. Подробнее о том, что происходит на севере зоны спецоперации — в материале URA.RU. Февраль 2023 года. Армия РФ впервые занимает полностью Клещеевку. В операции участвовали бойцы ЧВК «Вагнер». Взятие под контроль населенного пункта стало частью важной миссии по освобождению Артемовска. ВСУ в попытке удержать точку потеряли большую часть личного состава 53-й бригады — 1,6 тысячи военных. Май. ВСУ начинают продвигаться в районе Клещеевки. «Сегодня ВСУ прорвались в сторону Берховки и Ягодного, наши войска отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещеевки и так же с локальным успехом», — писал военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Июнь. ВСУ усиленно давят на позиции ВС РФ. У армии Украины была цель — вернуть Артемовск. Поэтому они стали развивать активное наступление севернее и южнее города. 26 июля. Военкор Александр Коц заявил, что российским солдатам удалось отбить село Клещеевка. Он также добавил, что ВСУ сосредоточили все свои усилия по контрнаступлению именно на Донецкую область. 13 августа. Военкоры заявили, что ВСУ уже находятся в юго-западной части Клещеевки. 9 ноября. Украинская армия отступает под натиском российских солдат. 8 декабря. Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Об этом заявил военкор Дмитрий Кулько. 9 декабря — 21 мая 2024 года. ВС РФ наносят удары по подразделениям ВСУ. Ночь 22 мая. Армия России освободила ключевую высоту и подняла флаг. День 22 мая. В Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта. Telegram-канал «Шепот фронта» заявил: «Весь результат „Хваленого контрнаступа“ в Донбассе закончен. ВСУ потеряли две бригады».