РВ: армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ, наступая в Харьковской области. Видео

20 мая 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Украинские военные не смогли защитить снаряды, которых и так не хватает Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов ВСУ. По словам военкоров РФ, очередной пункт противника был обнаружен под Харьковом. «Наступая в Харьковской области, группа „Волхова“ обнаружила и накрыла точным огнем гаубиц полевой склад ВСУ. Там хранились артиллерийские боеприпасы», — написано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В Раде Украины обвиняют высокопоставленных военачальников в провалах на фронтах харьковского направления. В офисе украинского президента Владимира Зеленского паникуют в связи с неожиданным наступлением ВС РФ. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, успехи России в зоне спецоперации шокировали Запад, передает телеканал «360». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска уничтожили огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов ВСУ. По словам военкоров РФ, очередной пункт противника был обнаружен под Харьковом. «Наступая в Харьковской области, группа „Волхова“ обнаружила и накрыла точным огнем гаубиц полевой склад ВСУ. Там хранились артиллерийские боеприпасы», — написано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В Раде Украины обвиняют высокопоставленных военачальников в провалах на фронтах харьковского направления. В офисе украинского президента Владимира Зеленского паникуют в связи с неожиданным наступлением ВС РФ. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, успехи России в зоне спецоперации шокировали Запад, передает телеканал «360».