19 мая 2024

РВ: армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ, наступая в Харьковской области. Видео

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Украинские военные не смогли защитить снаряды, которых и так не хватает Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов ВСУ. По словам военкоров РФ, очередной пункт противника был обнаружен под Харьковом.

«Наступая в Харьковской области, группа „Волхова“ обнаружила и накрыла точным огнем гаубиц полевой склад ВСУ. Там хранились артиллерийские боеприпасы», — написано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В Раде Украины обвиняют высокопоставленных военачальников в провалах на фронтах харьковского направления. В офисе украинского президента Владимира Зеленского паникуют в связи с неожиданным наступлением ВС РФ. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, успехи России в зоне спецоперации шокировали Запад, передает телеканал «360».

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Российские войска уничтожили огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов ВСУ. По словам военкоров РФ, очередной пункт противника был обнаружен под Харьковом. «Наступая в Харьковской области, группа „Волхова“ обнаружила и накрыла точным огнем гаубиц полевой склад ВСУ. Там хранились артиллерийские боеприпасы», — написано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В Раде Украины обвиняют высокопоставленных военачальников в провалах на фронтах харьковского направления. В офисе украинского президента Владимира Зеленского паникуют в связи с неожиданным наступлением ВС РФ. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, успехи России в зоне спецоперации шокировали Запад, передает телеканал «360».
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© Служба новостей «URA.RU»
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