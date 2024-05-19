Российские войска уничтожили огнем из гаубиц полевой склад боеприпасов ВСУ. По словам военкоров РФ, очередной пункт противника был обнаружен под Харьковом.
«Наступая в Харьковской области, группа „Волхова“ обнаружила и накрыла точным огнем гаубиц полевой склад ВСУ. Там хранились артиллерийские боеприпасы», — написано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
В Раде Украины обвиняют высокопоставленных военачальников в провалах на фронтах харьковского направления. В офисе украинского президента Владимира Зеленского паникуют в связи с неожиданным наступлением ВС РФ. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, успехи России в зоне спецоперации шокировали Запад, передает телеканал «360».
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