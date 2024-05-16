Армия РФ разгромила нацистов из «Кракена»* и наемников в Харьковской области

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Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ под Харьковом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска в результате наступления в Харьковской области нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и «Иностранного легиона» в районах Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования „Кракен“ и „Иностранного легиона“, живой силе и технике 125-й бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны. Также сообщается об отражении двух контратак возле населенных пунктов Старица и Глубокое.

В мае Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области, которое бойцы ВСУ прозвали «адским». Полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что российская армия подходит в плотную к обороне ВСУ в области. Подробная оценка военкоров, фронтовиков и западных СМИ — в материале URA.RU.

*Нацбатальон «Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов».

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Российские войска в результате наступления в Харьковской области нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и «Иностранного легиона» в районах Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования „Кракен“ и „Иностранного легиона“, живой силе и технике 125-й бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны. Также сообщается об отражении двух контратак возле населенных пунктов Старица и Глубокое. В мае Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области, которое бойцы ВСУ прозвали «адским». Полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что российская армия подходит в плотную к обороне ВСУ в области. Подробная оценка военкоров, фронтовиков и западных СМИ — в материале URA.RU. *Нацбатальон «Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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