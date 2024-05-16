Армия и оружие Армия РФ разгромила нацистов из «Кракена»* и наемников в Харьковской области 16 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 + Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ под Харьковом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска в результате наступления в Харьковской области нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и «Иностранного легиона» в районах Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования „Кракен“ и „Иностранного легиона“, живой силе и технике 125-й бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны . Также сообщается об отражении двух контратак возле населенных пунктов Старица и Глубокое. В мае Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области, которое бойцы ВСУ прозвали «адским». Полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что российская армия подходит в плотную к обороне ВСУ в области. Подробная оценка военкоров, фронтовиков и западных СМИ — в материале URA.RU. *Нацбатальон «Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска в результате наступления в Харьковской области нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и «Иностранного легиона» в районах Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования „Кракен“ и „Иностранного легиона“, живой силе и технике 125-й бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны. Также сообщается об отражении двух контратак возле населенных пунктов Старица и Глубокое. В мае Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области, которое бойцы ВСУ прозвали «адским». Полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что российская армия подходит в плотную к обороне ВСУ в области. Подробная оценка военкоров, фронтовиков и западных СМИ — в материале URA.RU. *Нацбатальон «Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям