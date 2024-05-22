DW*: неизвестный пытался въехать в ворота консульства РФ в Бонне

Неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию генерального консульства России в Бонне. Об этом сообщает медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).
«Речь идет о мужчине средних лет, которого полицейские увезли с места происшествия», — отмечает издание. Инцидент произошел вечером. Правоохранительные органы оперативно задержали водителя.
Представители генерального консульства РФ и полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту.
Подобные хулиганские выходки происходят не первый раз, отмечали власти РФ. В частности, в июле 2023 года в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство РФ. Ему назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей).
*Признан в России СМИ-иноагентом
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