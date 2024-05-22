DW*: неизвестный пытался въехать в ворота консульства РФ в Бонне

23 мая 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы оперативно задержали водителя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию генерального консульства России в Бонне. Об этом сообщает медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом). «Речь идет о мужчине средних лет, которого полицейские увезли с места происшествия», — отмечает издание. Инцидент произошел вечером. Правоохранительные органы оперативно задержали водителя. Представители генерального консульства РФ и полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту. Подобные хулиганские выходки происходят не первый раз, отмечали власти РФ. В частности, в июле 2023 года в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство РФ. Ему назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). *Признан в России СМИ-иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию генерального консульства России в Бонне. Об этом сообщает медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом). «Речь идет о мужчине средних лет, которого полицейские увезли с места происшествия», — отмечает издание. Инцидент произошел вечером. Правоохранительные органы оперативно задержали водителя. Представители генерального консульства РФ и полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту. Подобные хулиганские выходки происходят не первый раз, отмечали власти РФ. В частности, в июле 2023 года в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство РФ. Ему назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). *Признан в России СМИ-иноагентом