22 мая 2024

DW*: неизвестный пытался въехать в ворота консульства РФ в Бонне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Правоохранительные органы оперативно задержали водителя Фото:

Неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию генерального консульства России в Бонне. Об этом сообщает медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

«Речь идет о мужчине средних лет, которого полицейские увезли с места происшествия», — отмечает издание. Инцидент произошел вечером. Правоохранительные органы оперативно задержали водителя.

Представители генерального консульства РФ и полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту.

Подобные хулиганские выходки происходят не первый раз, отмечали власти РФ. В частности, в июле 2023 года в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство РФ. Ему назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей).

*Признан в России СМИ-иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестный мужчина пытался въехать на автомобиле на территорию генерального консульства России в Бонне. Об этом сообщает медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом). «Речь идет о мужчине средних лет, которого полицейские увезли с места происшествия», — отмечает издание. Инцидент произошел вечером. Правоохранительные органы оперативно задержали водителя. Представители генерального консульства РФ и полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту. Подобные хулиганские выходки происходят не первый раз, отмечали власти РФ. В частности, в июле 2023 года в Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами посольство РФ. Ему назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). *Признан в России СМИ-иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...