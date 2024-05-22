22 мая 2024

Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестиционным проектам в кабмин

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин выслушал инвестиционные предложения Вадима Шумкова Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его собственные предложения по региональным инвестиционным проектам в правительство на обсуждение. Со своей стороны лидер РФ отметил, что власти постараются их поддержать. Встреча прошла в формате видеосвязи.

«Я все направлю в правительство с соответствующими резолюциями. И постараемся вас поддержать», — сказал президент, когда Шумков напомнил о трех «важнейших для Курганской области» инфраструктурных проектах. По словам курганского губернатора, соответствующие письма с предложениями Путину были направлены заранее.

На территории Курганской области число индустриальных парков планируют увеличить до 13. Шумков рассказал Путину, что за последние пять лет регион сумел выбиться в лидеры среди регионов РФ по динамике развития промышленного производства. Путин, в свою очередь, пожелал успеха губернатору на предстоящих выборах.

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Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его собственные предложения по региональным инвестиционным проектам в правительство на обсуждение. Со своей стороны лидер РФ отметил, что власти постараются их поддержать. Встреча прошла в формате видеосвязи. «Я все направлю в правительство с соответствующими резолюциями. И постараемся вас поддержать», — сказал президент, когда Шумков напомнил о трех «важнейших для Курганской области» инфраструктурных проектах. По словам курганского губернатора, соответствующие письма с предложениями Путину были направлены заранее. На территории Курганской области число индустриальных парков планируют увеличить до 13. Шумков рассказал Путину, что за последние пять лет регион сумел выбиться в лидеры среди регионов РФ по динамике развития промышленного производства. Путин, в свою очередь, пожелал успеха губернатору на предстоящих выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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