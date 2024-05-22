Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестиционным проектам в кабмин

23 мая 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выслушал инвестиционные предложения Вадима Шумкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его собственные предложения по региональным инвестиционным проектам в правительство на обсуждение. Со своей стороны лидер РФ отметил, что власти постараются их поддержать. Встреча прошла в формате видеосвязи. «Я все направлю в правительство с соответствующими резолюциями. И постараемся вас поддержать», — сказал президент, когда Шумков напомнил о трех «важнейших для Курганской области» инфраструктурных проектах. По словам курганского губернатора, соответствующие письма с предложениями Путину были направлены заранее. На территории Курганской области число индустриальных парков планируют увеличить до 13. Шумков рассказал Путину, что за последние пять лет регион сумел выбиться в лидеры среди регионов РФ по динамике развития промышленного производства. Путин, в свою очередь, пожелал успеха губернатору на предстоящих выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его собственные предложения по региональным инвестиционным проектам в правительство на обсуждение. Со своей стороны лидер РФ отметил, что власти постараются их поддержать. Встреча прошла в формате видеосвязи. «Я все направлю в правительство с соответствующими резолюциями. И постараемся вас поддержать», — сказал президент, когда Шумков напомнил о трех «важнейших для Курганской области» инфраструктурных проектах. По словам курганского губернатора, соответствующие письма с предложениями Путину были направлены заранее. На территории Курганской области число индустриальных парков планируют увеличить до 13. Шумков рассказал Путину, что за последние пять лет регион сумел выбиться в лидеры среди регионов РФ по динамике развития промышленного производства. Путин, в свою очередь, пожелал успеха губернатору на предстоящих выборах.