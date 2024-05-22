Шумков отчитался перед Путиным о мерах поддержки пострадавшим от паводков

Шумков: свыше 16 000 пострадавших от паводка курганцев получили денежные выплаты

23 мая 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Население возвращается к привычной жизни после рекордного паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территории Курганской области более 16 тысяч пострадавших от наводнения местных жителей получили денежные выплаты. Об этом губернатор региона Вадим Шумков доложил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину на встрече, где обсуждалась ликвидация последствий паводка. «По выплатам: выплаты в размере 10 000 получили 13 023 гражданина. Выплаты в размере от 50 до 100 000 рублей получили 3 057 граждан», — отметил Вадим Шумков. Он уточнил, что особое внимание на территории уделили работе с многодетным семьями, участниками спецоперации и пожилыми гражданами, которые попали в зону подтопления. Шумков рассказал Путину, что в области паводок полностью разрушил 13 жилых домов, более 200 зданий нуждаются в капремонте. Сейчас от воды освободилось 2 611 гектаров и более 4 тысяч домов, подтопленными остаются семь дорог и 11 мостов. Президент призвал укорить работу по оценке ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Курганской области более 16 тысяч пострадавших от наводнения местных жителей получили денежные выплаты. Об этом губернатор региона Вадим Шумков доложил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину на встрече, где обсуждалась ликвидация последствий паводка. «По выплатам: выплаты в размере 10 000 получили 13 023 гражданина. Выплаты в размере от 50 до 100 000 рублей получили 3 057 граждан», — отметил Вадим Шумков. Он уточнил, что особое внимание на территории уделили работе с многодетным семьями, участниками спецоперации и пожилыми гражданами, которые попали в зону подтопления. Шумков рассказал Путину, что в области паводок полностью разрушил 13 жилых домов, более 200 зданий нуждаются в капремонте. Сейчас от воды освободилось 2 611 гектаров и более 4 тысяч домов, подтопленными остаются семь дорог и 11 мостов. Президент призвал укорить работу по оценке ущерба.