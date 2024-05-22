Губернатор Шумков доложил президенту Путину о домах, уничтоженных паводком

23 мая 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Комиссии обследовали почти половину жилых домов, подвергшихся подтоплению в паводковый сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области паводковые воды полностью уничтожили 13 жилых домов, более 200 — нуждаются в капитальном ремонте. Об этом глава региона рассказал президенту России Владимиру Путина на прошедшей встрече. «Проведено обследование почти половины жилых домов, подвергшихся подтоплению. Из них подлежат капитальному ремонту 217, утрачены полностью 13 жилых домов. Касательно объектов инфраструктуры — было затоплено 52 автомобильные дороги и 16 мостов», — пояснил губернатор. Отрывки видео выложены в telegram-канале Кремля. По словам Шумкова, в данный момент от воды освободилось 2 611 гектаров земли и 4 444 дома. Также подтопленными остаются 7 дорог и 11 мостов. Шумков добавил, что газоснабжение на территории после паводка было полностью восстановлено. Из почти 7000 потребителей 868 остаются без электричества. В основном, это жители СНТ, где вода еще не спала окончательно. Стихия затронула 51 населенный пункт в области, при этом пострадали свыше 13 000 местных жителей. Власти региона организовали работу семи штабов, где принимали заявления от всех нуждающихся. Почти 40 000 человек были привиты от гепатита, подчеркнул Шумков. URA.RU уже писало, что Путин поручил курганскому губернатору скорее провести полную оценку ущерба от паводка. Жилье, снесенное водой, должно быть восстановлено до конца лета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области паводковые воды полностью уничтожили 13 жилых домов, более 200 — нуждаются в капитальном ремонте. Об этом глава региона рассказал президенту России Владимиру Путина на прошедшей встрече. «Проведено обследование почти половины жилых домов, подвергшихся подтоплению. Из них подлежат капитальному ремонту 217, утрачены полностью 13 жилых домов. Касательно объектов инфраструктуры — было затоплено 52 автомобильные дороги и 16 мостов», — пояснил губернатор. Отрывки видео выложены в telegram-канале Кремля. По словам Шумкова, в данный момент от воды освободилось 2 611 гектаров земли и 4 444 дома. Также подтопленными остаются 7 дорог и 11 мостов. Шумков добавил, что газоснабжение на территории после паводка было полностью восстановлено. Из почти 7000 потребителей 868 остаются без электричества. В основном, это жители СНТ, где вода еще не спала окончательно. Стихия затронула 51 населенный пункт в области, при этом пострадали свыше 13 000 местных жителей. Власти региона организовали работу семи штабов, где принимали заявления от всех нуждающихся. Почти 40 000 человек были привиты от гепатита, подчеркнул Шумков. URA.RU уже писало, что Путин поручил курганскому губернатору скорее провести полную оценку ущерба от паводка. Жилье, снесенное водой, должно быть восстановлено до конца лета.