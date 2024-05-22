Дорогу, которую челябинка хотела отремонтировать на декретные, починили за ночь. Видео

23 мая 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Челябинка Ольга Сегаль оценила качество дорожного ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обеспечил ремонт дороги в селе Григорьевка Каслинского района (Челябинская область), на которую жаловалась беременная многодетная мать Ольга Сегаль. Как Сегаль 23 мая рассказала URA.RU, работы начались накануне ночью и продолжились днем. Реакция поступила после того, как новость о проблеме опубликовало URA.RU. «Без лишних слов, громких обещаний, телекамер и СМИ как „супергерой в маске“ [губернатор] под покровом ночи взял и сделал людям дорогу. Тем самым вселил невероятную уверенность в завтрашнем дне и светлом будущем для наших детей», — отметила Сегаль. По указанию Текслера, в село были отправлены машины с гравием и строительная техника. Оценивая работу, Сегаль проехала по дороге и осталась довольна сделанным. Беременная седьмым ребенком мать пожаловалась на то, что опасается родить раньше срока, когда едет по ухабам. Фермер несколько раз обращала внимание районных властей на разбитые дороги. В 2023 году участок проезжей части отсыпала сама на средства премии, полученной за победу в российском конкурсе «Женщина года в АПК». Теперь собралась отсыпать на декретные выплаты. В 2024 году районные власти планировали ремонтировать лишь один километр дорог Григорьевского поселения, причем сделать это хотели только в соседней Щербаковке, относящейся к муниципалитету. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обеспечил ремонт дороги в селе Григорьевка Каслинского района (Челябинская область), на которую жаловалась беременная многодетная мать Ольга Сегаль. Как Сегаль 23 мая рассказала URA.RU, работы начались накануне ночью и продолжились днем. Реакция поступила после того, как новость о проблеме опубликовало URA.RU. «Без лишних слов, громких обещаний, телекамер и СМИ как „супергерой в маске“ [губернатор] под покровом ночи взял и сделал людям дорогу. Тем самым вселил невероятную уверенность в завтрашнем дне и светлом будущем для наших детей», — отметила Сегаль. По указанию Текслера, в село были отправлены машины с гравием и строительная техника. Оценивая работу, Сегаль проехала по дороге и осталась довольна сделанным. Беременная седьмым ребенком мать пожаловалась на то, что опасается родить раньше срока, когда едет по ухабам. Фермер несколько раз обращала внимание районных властей на разбитые дороги. В 2023 году участок проезжей части отсыпала сама на средства премии, полученной за победу в российском конкурсе «Женщина года в АПК». Теперь собралась отсыпать на декретные выплаты. В 2024 году районные власти планировали ремонтировать лишь один километр дорог Григорьевского поселения, причем сделать это хотели только в соседней Щербаковке, относящейся к муниципалитету.