22 мая 2024

На курганской реке вода за сутки ушла почти на полметра. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода в реке Исеть за сутки ушла на 45 см
Вода в реке Исеть за сутки ушла на 45 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области уровень воды в реке Исеть на гидропосту в Катайске за сутки упал на 45 сантиметров. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. 

«Уровень воды в реке Исеть, город Катайск. Данные на 8:00 23 мая: 156 сантиметров (-45 см за сутки)», — указано на сайте ведомства.

Также за сутки значительно снизился уровень воды на гидропосту реки Тобол в селе Звериноголовское. Там на утро 23 мая вода понизилась до 420 см (-20 см за сутки). В Кургане вода уровень воды составляет 561 см (-17 см). На реке Исеть в Шадринске вода ушла на 11 см, в селе Мехонское — на пять. 

На реке Исеть резко ушла вода за сутки
На реке Исеть резко ушла вода за сутки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области уровень воды в реке Исеть на гидропосту в Катайске за сутки упал на 45 сантиметров. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС.  «Уровень воды в реке Исеть, город Катайск. Данные на 8:00 23 мая: 156 сантиметров (-45 см за сутки)», — указано на сайте ведомства. Также за сутки значительно снизился уровень воды на гидропосту реки Тобол в селе Звериноголовское. Там на утро 23 мая вода понизилась до 420 см (-20 см за сутки). В Кургане вода уровень воды составляет 561 см (-17 см). На реке Исеть в Шадринске вода ушла на 11 см, в селе Мехонское — на пять. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...