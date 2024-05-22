Вода в реке Исеть за сутки ушла на 45 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области уровень воды в реке Исеть на гидропосту в Катайске за сутки упал на 45 сантиметров. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС.
«Уровень воды в реке Исеть, город Катайск. Данные на 8:00 23 мая: 156 сантиметров (-45 см за сутки)», — указано на сайте ведомства.
Также за сутки значительно снизился уровень воды на гидропосту реки Тобол в селе Звериноголовское. Там на утро 23 мая вода понизилась до 420 см (-20 см за сутки). В Кургане вода уровень воды составляет 561 см (-17 см). На реке Исеть в Шадринске вода ушла на 11 см, в селе Мехонское — на пять.
На реке Исеть резко ушла вода за сутки
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