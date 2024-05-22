Суд оставил под стражей свердловского мэра, задержанного по делу о взятке

Свердловский областной суд не стал отпускать на свободу задержанного по делу о коррупции экс-мэра Каменского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова. Он пытался отменить постановление Ленинского райсуда, который ранее отправил его под стражу до 14 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.
«Защитником обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, в которой он просил отменить постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции не стал изменять меру пресечения Белоусову, уточнив лишь, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 13 июня включительно», — рассказали в суде.
Белоусов был задержан 8 мая. Его обвиняют по двум статьям — незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как ранее сообщало URA.RU, вопросы к Белоусову могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей.
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