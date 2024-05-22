22 мая 2024

Суд оставил под стражей свердловского мэра, задержанного по делу о взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Сергея Белоусова задержали 8 мая Фото:

Свердловский областной суд не стал отпускать на свободу задержанного по делу о коррупции экс-мэра Каменского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова. Он пытался отменить постановление Ленинского райсуда, который ранее отправил его под стражу до 14 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Защитником обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, в которой он просил отменить постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции не стал изменять меру пресечения Белоусову, уточнив лишь, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 13 июня включительно», — рассказали в суде.

Белоусов был задержан 8 мая. Его обвиняют по двум статьям — незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как ранее сообщало URA.RU, вопросы к Белоусову могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей.

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Свердловский областной суд не стал отпускать на свободу задержанного по делу о коррупции экс-мэра Каменского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова. Он пытался отменить постановление Ленинского райсуда, который ранее отправил его под стражу до 14 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Защитником обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, в которой он просил отменить постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции не стал изменять меру пресечения Белоусову, уточнив лишь, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 13 июня включительно», — рассказали в суде. Белоусов был задержан 8 мая. Его обвиняют по двум статьям — незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как ранее сообщало URA.RU, вопросы к Белоусову могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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