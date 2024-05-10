Арестованный свердловский экс-мэр погорел на сделке с тещей

11 мая 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Сергей Белоусов пробудет в СИЗО как минимум до середины июня Фото: пресс-служба администрации Каменского ГО Экс-глава Каменского городского округа Сергей Белоусов был задержан и арестован, вероятно, после того, как в отношении его возбудили новое уголовное дело — о злоупотреблении полномочиями. В его основу легла сделка между горадминистрацией и тещей Белоусова Александрой Анкудиновой, рассказал URA.RU источник, знакомый с материалами дела. По его словам, в марте 2023-го мэрия продала Анкудиновой — совладельцу и председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские ключики» (доля там есть и у жены Белоусова Ольги) — земельный участок в 1509 квадратных метров за 9666,01 рубля. «При этом кадастровая стоимость земли — 1,074 миллиона рублей, а рыночная — 647,4 тысячи. Белоусов, таким образом, причинил ущерб округу в 637,361 тысячи рублей», — передал источник версию следствия. Другой информированный собеседник уточнил, что материалы собирало УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области. Белоусову инкриминируют ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное <…> главой органа местного самоуправления»). Человек, ответивший корреспонденту по номеру Анкудиновой, заявил, что комментариев от семьи не будет. Как сообщало агентство, 8 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Белоусова до 14 июня. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В июне 2023-го в его кабинете и дома провели обыски, в сентябре Белоусова отправили в отставку. Прежде было известно лишь о том, что Белоусову вменяют получение взятки в особо крупном размере (около четырех миллионов рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава Каменского городского округа Сергей Белоусов был задержан и арестован, вероятно, после того, как в отношении его возбудили новое уголовное дело — о злоупотреблении полномочиями. В его основу легла сделка между горадминистрацией и тещей Белоусова Александрой Анкудиновой, рассказал URA.RU источник, знакомый с материалами дела. По его словам, в марте 2023-го мэрия продала Анкудиновой — совладельцу и председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские ключики» (доля там есть и у жены Белоусова Ольги) — земельный участок в 1509 квадратных метров за 9666,01 рубля. «При этом кадастровая стоимость земли — 1,074 миллиона рублей, а рыночная — 647,4 тысячи. Белоусов, таким образом, причинил ущерб округу в 637,361 тысячи рублей», — передал источник версию следствия. Другой информированный собеседник уточнил, что материалы собирало УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области. Белоусову инкриминируют ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное <…> главой органа местного самоуправления»). Человек, ответивший корреспонденту по номеру Анкудиновой, заявил, что комментариев от семьи не будет. Как сообщало агентство, 8 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Белоусова до 14 июня. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В июне 2023-го в его кабинете и дома провели обыски, в сентябре Белоусова отправили в отставку. Прежде было известно лишь о том, что Белоусову вменяют получение взятки в особо крупном размере (около четырех миллионов рублей).