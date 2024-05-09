Арестован бывший свердловский мэр

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Сергей Белоусов будет в СИЗО до середины июня (архивное фото) Фото:

Бывшего главу Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова, который подозревается в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), арестовали. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», — пояснили в инстанции. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались. По данным агентства, Белоусов находится в екатеринбургском СИЗО-1.

Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В июне 2023-го он стал фигурантом дела: в его кабинете и дома провели обыски, в сентябре его отправили в отставку. Белоусову, который все это время был на свободе, вменяют получение взятки в особо крупном размере (около четырех миллионов рублей). Семья экс-чиновника владеет агробизнесом на территории района.

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Бывшего главу Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова, который подозревается в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), арестовали. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», — пояснили в инстанции. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались. По данным агентства, Белоусов находится в екатеринбургском СИЗО-1. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В июне 2023-го он стал фигурантом дела: в его кабинете и дома провели обыски, в сентябре его отправили в отставку. Белоусову, который все это время был на свободе, вменяют получение взятки в особо крупном размере (около четырех миллионов рублей). Семья экс-чиновника владеет агробизнесом на территории района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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