Арестован бывший свердловский мэр

09 мая 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Сергей Белоусов будет в СИЗО до середины июня (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего главу Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова, который подозревается в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), арестовали. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», — пояснили в инстанции. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались. По данным агентства, Белоусов находится в екатеринбургском СИЗО-1. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В июне 2023-го он стал фигурантом дела: в его кабинете и дома провели обыски, в сентябре его отправили в отставку. Белоусову, который все это время был на свободе, вменяют получение взятки в особо крупном размере (около четырех миллионов рублей). Семья экс-чиновника владеет агробизнесом на территории района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего главу Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова, который подозревается в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), арестовали. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», — пояснили в инстанции. В свердловском СУ СК от комментариев по теме отказались. По данным агентства, Белоусов находится в екатеринбургском СИЗО-1. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В июне 2023-го он стал фигурантом дела: в его кабинете и дома провели обыски, в сентябре его отправили в отставку. Белоусову, который все это время был на свободе, вменяют получение взятки в особо крупном размере (около четырех миллионов рублей). Семья экс-чиновника владеет агробизнесом на территории района.