Свердловский губернатор ответил на слухи об отъезде в Москву. Видео

Евгений Куйвашев заявил, что останется губернатором

23 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области в 2012 году Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не планирует уезжать из региона. Такое заявление он сделал на фоне слухов о переходе на работу в Москву, передает корреспондент URA.RU. «Никуда не собираюсь», — сказал Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбит. Вопрос ему задала местная жительница. Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году, затем его дважды переизбирали. Кулуарные обсуждения, что он в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не планирует уезжать из региона. Такое заявление он сделал на фоне слухов о переходе на работу в Москву, передает корреспондент URA.RU. «Никуда не собираюсь», — сказал Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбит. Вопрос ему задала местная жительница. Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году, затем его дважды переизбирали. Кулуарные обсуждения, что он в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение.