Свердловский губернатор ответил на слухи об отъезде в Москву. Видео

Евгений Куйвашев заявил, что останется губернатором
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© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области в 2012 году Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не планирует уезжать из региона. Такое заявление он сделал на фоне слухов о переходе на работу в Москву, передает корреспондент URA.RU.

«Никуда не собираюсь», — сказал Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбит. Вопрос ему задала местная жительница.

Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году, затем его дважды переизбирали. Кулуарные обсуждения, что он в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не планирует уезжать из региона. Такое заявление он сделал на фоне слухов о переходе на работу в Москву, передает корреспондент URA.RU. «Никуда не собираюсь», — сказал Куйвашев во время рабочей поездки в Ирбит. Вопрос ему задала местная жительница. Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году, затем его дважды переизбирали. Кулуарные обсуждения, что он в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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