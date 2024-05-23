Путин помог королю Бахрейна надеть наушники

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Переговоры Владимира Путина и короля Бахрейна стартовали 23 мая
Переговоры Владимира Путина и короля Бахрейна стартовали 23 мая Фото:

Переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исой Аль Халифы начались с небольшой заминки — гость не смог разобраться, как надеть наушники для синхронного перевода. Путин помог королю надеть устройство.

Переговоры начались с того, что Путин помог королю надеть наушник. Дело в том, что король, облаченный в национальные одежды, включая головной платок, не смог с первого раза разместить устройство. Ему также помогли и сопровождающие президента. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Россия принимает короля Бахрейна в Кремле. Встреча его с лидером России состоялась 23 мая. На мероприятии присутствуют также глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. За день до этого Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его страна намерена укреплять отношения с Россией.

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Переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исой Аль Халифы начались с небольшой заминки — гость не смог разобраться, как надеть наушники для синхронного перевода. Путин помог королю надеть устройство. Переговоры начались с того, что Путин помог королю надеть наушник. Дело в том, что король, облаченный в национальные одежды, включая головной платок, не смог с первого раза разместить устройство. Ему также помогли и сопровождающие президента. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Россия принимает короля Бахрейна в Кремле. Встреча его с лидером России состоялась 23 мая. На мероприятии присутствуют также глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. За день до этого Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его страна намерена укреплять отношения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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