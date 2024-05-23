Путин помог королю Бахрейна надеть наушники

Переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исой Аль Халифы начались с небольшой заминки — гость не смог разобраться, как надеть наушники для синхронного перевода. Путин помог королю надеть устройство.
Переговоры начались с того, что Путин помог королю надеть наушник. Дело в том, что король, облаченный в национальные одежды, включая головной платок, не смог с первого раза разместить устройство. Ему также помогли и сопровождающие президента. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
Россия принимает короля Бахрейна в Кремле. Встреча его с лидером России состоялась 23 мая. На мероприятии присутствуют также глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. За день до этого Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его страна намерена укреплять отношения с Россией.
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