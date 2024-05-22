Король Бахрейна заявил о желании укреплять отношения с Россией

22 мая 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Король Бахрейна прибыл в Россию для переговоров Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его стране стоит продолжать укреплять отношения с Россией. Такое заявление он сделал во время визита в Москву. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность посетить Россию. «Мы подчеркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень с тем, чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам», — заявил Хамад бен Иса Аль Халифа, его слова передает агентство BNA . Также король поблагодарил Путина за то, что тот пригласил его в Россию. С королем Бахрейна встретился глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что его регион вносит существенный вклад в развитие отношений между странами. По его словам, товарооборот за последний год вырос в 30 раз, заявил Минниханов в своем telegram-канале . Король Бахрейна находится в России, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и развитие региональной и международной ситуации. Монарха в аэропорту встречал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов, передает RT. С Путиным король встретится 23 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его стране стоит продолжать укреплять отношения с Россией. Такое заявление он сделал во время визита в Москву. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность посетить Россию. «Мы подчеркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень с тем, чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам», — заявил Хамад бен Иса Аль Халифа, его слова передает агентство BNA. Также король поблагодарил Путина за то, что тот пригласил его в Россию. С королем Бахрейна встретился глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что его регион вносит существенный вклад в развитие отношений между странами. По его словам, товарооборот за последний год вырос в 30 раз, заявил Минниханов в своем telegram-канале. Король Бахрейна находится в России, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и развитие региональной и международной ситуации. Монарха в аэропорту встречал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов, передает RT. С Путиным король встретится 23 мая.