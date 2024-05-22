Король Бахрейна заявил о желании укреплять отношения с Россией

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Король Бахрейна прибыл в Россию для переговоров Фото:

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его стране стоит продолжать укреплять отношения с Россией. Такое заявление он сделал во время визита в Москву. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность посетить Россию.

«Мы подчеркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень с тем, чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам», — заявил Хамад бен Иса Аль Халифа, его слова передает агентство BNA. Также король поблагодарил Путина за то, что тот пригласил его в Россию.

С королем Бахрейна встретился глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что его регион вносит существенный вклад в развитие отношений между странами. По его словам, товарооборот за последний год вырос в 30 раз, заявил Минниханов в своем telegram-канале.

Король Бахрейна находится в России, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и развитие региональной и международной ситуации. Монарха в аэропорту встречал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов, передает RT. С Путиным король встретится 23 мая.

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что его стране стоит продолжать укреплять отношения с Россией. Такое заявление он сделал во время визита в Москву. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность посетить Россию. «Мы подчеркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень с тем, чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам», — заявил Хамад бен Иса Аль Халифа, его слова передает агентство BNA. Также король поблагодарил Путина за то, что тот пригласил его в Россию. С королем Бахрейна встретился глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что его регион вносит существенный вклад в развитие отношений между странами. По его словам, товарооборот за последний год вырос в 30 раз, заявил Минниханов в своем telegram-канале. Король Бахрейна находится в России, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и развитие региональной и международной ситуации. Монарха в аэропорту встречал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов, передает RT. С Путиным король встретится 23 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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