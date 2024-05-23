Задержанный свердловский топ-силовик отрицает вину. Видео

23 мая 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков уверен, что его оговорили Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Задержанный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков не признает вину. Об этом стало известно на заседании Ленинском райсуде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Себя виновным не считаю, меня оговорили. Человек, который написал явку с повинной, еще и сам себя оговорил», — сказал Дьяков, подразумевая, вероятно, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. По версии следствия, Шахмаев передал Дьякову деньги и шампанское, по этому поводу была очная ставка, заявили на суде. Дьякову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285). Уголовное дело возбудили еще в декабре 2023-го. Силовики нагрянули к Дьякову утром 21 мая. Шахмаев — предполагаемый сообщник экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Их, а также Василия Петрова (ООО «Шудья») подозревают в обмане государства на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков не признает вину. Об этом стало известно на заседании Ленинском райсуде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Себя виновным не считаю, меня оговорили. Человек, который написал явку с повинной, еще и сам себя оговорил», — сказал Дьяков, подразумевая, вероятно, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. По версии следствия, Шахмаев передал Дьякову деньги и шампанское, по этому поводу была очная ставка, заявили на суде. Дьякову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285). Уголовное дело возбудили еще в декабре 2023-го. Силовики нагрянули к Дьякову утром 21 мая. Шахмаев — предполагаемый сообщник экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Их, а также Василия Петрова (ООО «Шудья») подозревают в обмане государства на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда.