Что известно о деле Чернецкой, по которому пришли к статусным свердловским офицерам

Задержание начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, возможно, стало последствием обысков в бизнес-центре Clever Park, в результате которых арестовали бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию. Утром 21 мая оперативники также могли прийти к экс-главе УФНС Сергею Логинову. Все, что известно об уголовном деле Чернецкой, имеющем столь серьезное развитие, — в сбойке URA.RU.
Обыски в бизнес-центре Clever Park
Утром 20 марта оперативники ФСБ приехали в крупный екатеринбургский бизнес-центр Clever Park. Там они провели обыски сразу в нескольких офисах. Как выяснилось позже, одной из компаний, к которой появились претензии, стала АО «ТТК-Екатеринбург». Тогда же стало известно, что под проверки попали бизнесмены, которые могли заниматься обналичкой.
Уголовное дело Анастасии Чернецкой
О задержании Чернецкой стало известно только 11 апреля. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По версии следствия, они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей.
Однако собеседник из окружения Чернецкой уверял, что она могла не знать о схеме и быть в нее втянутой. 15 мая Ленинский районный суд продлил всем фигурантам меру пресечения. Под стражей они будут находиться минимум до 28 августа. Содержат их в СИЗО Челябинска. Это было сделано, чтобы никто в Екатеринбурге не смог оказать на них давления, говорил ранее один из источников URA.RU.
Последствия обысков и дела
Утром 21 мая сразу несколько независимых источников URA.RU сообщили, что начальник УЭБиПК областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков был задержан. На его рабочем месте и в квартире, предположительно, прошли обыски. После этого появилась информация, что оперативные действия могли пройти и в доме экс-руководителя регионального УФНС Сергея Логинова, покинувшего ведомство накануне — в связи с истечением контракта. Однако эти сведения опровергает собеседник из окружения налоговика.
В чем конкретно подозревают Дьякова, неизвестно. Инсайдеры уверяют, что он может быть связан с уголовным делом Чернецкой. Кроме того, по этому же делу могли прийти к одному из сотрудников екатеринбургской полиции. Официальной информации о задержании и обысках нет. По одним данным, все из-за того, что действия проводили оперативники ФСБ из Москвы. Якобы свердловские силовики заранее не знали о планах коллег из столицы.
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