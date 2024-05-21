Что известно о деле Чернецкой, по которому пришли к статусным свердловским офицерам

Главный свердловский борец с коррупцией задержан в рамках дела Чернецкой

21 мая 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Предъявили ли обвинения Андрею Дьякову, неизвестно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Задержание начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, возможно, стало последствием обысков в бизнес-центре Clever Park, в результате которых арестовали бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию. Утром 21 мая оперативники также могли прийти к экс-главе УФНС Сергею Логинову. Все, что известно об уголовном деле Чернецкой, имеющем столь серьезное развитие, — в сбойке URA.RU. Обыски в бизнес-центре Clever Park Утром 20 марта оперативники ФСБ приехали в крупный екатеринбургский бизнес-центр Clever Park. Там они провели обыски сразу в нескольких офисах. Как выяснилось позже, одной из компаний, к которой появились претензии, стала АО «ТТК-Екатеринбург». Тогда же стало известно, что под проверки попали бизнесмены, которые могли заниматься обналичкой. Уголовное дело Анастасии Чернецкой О задержании Чернецкой стало известно только 11 апреля. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По версии следствия, они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Однако собеседник из окружения Чернецкой уверял, что она могла не знать о схеме и быть в нее втянутой. 15 мая Ленинский районный суд продлил всем фигурантам меру пресечения. Под стражей они будут находиться минимум до 28 августа. Содержат их в СИЗО Челябинска. Это было сделано, чтобы никто в Екатеринбурге не смог оказать на них давления, говорил ранее один из источников URA.RU. Последствия обысков и дела Утром 21 мая сразу несколько независимых источников URA.RU сообщили, что начальник УЭБиПК областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков был задержан. На его рабочем месте и в квартире, предположительно, прошли обыски. После этого появилась информация, что оперативные действия могли пройти и в доме экс-руководителя регионального УФНС Сергея Логинова, покинувшего ведомство накануне — в связи с истечением контракта. Однако эти сведения опровергает собеседник из окружения налоговика. В чем конкретно подозревают Дьякова, неизвестно. Инсайдеры уверяют, что он может быть связан с уголовным делом Чернецкой. Кроме того, по этому же делу могли прийти к одному из сотрудников екатеринбургской полиции. Официальной информации о задержании и обысках нет. По одним данным, все из-за того, что действия проводили оперативники ФСБ из Москвы. Якобы свердловские силовики заранее не знали о планах коллег из столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, возможно, стало последствием обысков в бизнес-центре Clever Park, в результате которых арестовали бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию. Утром 21 мая оперативники также могли прийти к экс-главе УФНС Сергею Логинову. Все, что известно об уголовном деле Чернецкой, имеющем столь серьезное развитие, — в сбойке URA.RU. Утром 20 марта оперативники ФСБ приехали в крупный екатеринбургский бизнес-центр Clever Park. Там они провели обыски сразу в нескольких офисах. Как выяснилось позже, одной из компаний, к которой появились претензии, стала АО «ТТК-Екатеринбург». Тогда же стало известно, что под проверки попали бизнесмены, которые могли заниматься обналичкой. О задержании Чернецкой стало известно только 11 апреля. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ней были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По версии следствия, они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Однако собеседник из окружения Чернецкой уверял, что она могла не знать о схеме и быть в нее втянутой. 15 мая Ленинский районный суд продлил всем фигурантам меру пресечения. Под стражей они будут находиться минимум до 28 августа. Содержат их в СИЗО Челябинска. Это было сделано, чтобы никто в Екатеринбурге не смог оказать на них давления, говорил ранее один из источников URA.RU. Утром 21 мая сразу несколько независимых источников URA.RU сообщили, что начальник УЭБиПК областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков был задержан. На его рабочем месте и в квартире, предположительно, прошли обыски. После этого появилась информация, что оперативные действия могли пройти и в доме экс-руководителя регионального УФНС Сергея Логинова, покинувшего ведомство накануне — в связи с истечением контракта. Однако эти сведения опровергает собеседник из окружения налоговика. В чем конкретно подозревают Дьякова, неизвестно. Инсайдеры уверяют, что он может быть связан с уголовным делом Чернецкой. Кроме того, по этому же делу могли прийти к одному из сотрудников екатеринбургской полиции. Официальной информации о задержании и обысках нет. По одним данным, все из-за того, что действия проводили оперативники ФСБ из Москвы. Якобы свердловские силовики заранее не знали о планах коллег из столицы.