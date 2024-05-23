«Единая Россия» поддержала Текслера на выборах губернатора Челябинской области. Фото

23 мая 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер примет участие в губернаторских выборах в Челябинской области во второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Расширенный президиум регионального политсовета «Единой России» 23 мая выдвинул губернатора Челябинской области Алексея Текслера для участия в праймериз на должность главы региона. Об этом URA.RU сообщили в руководстве реготделения партии. «Кандидатуру Текслера рекомендовал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Обращение с рекомендацией зачитал специально приехавший в Челябинск заместитель Якушева Борис Кириллов. Согласно уставу партии, членам президиума были предложены несколько кандидатур, но они поддержали кандидатуру Текслера единогласным решением», — сообщили в реготделении. «Достижения Челябинской области во время своей недавней поездки в регион отметил президент России Владимир Путин, тогда же он поддержал кандидатуру губернатора на выдвижение на второй срок. С этой оценкой согласны и жители Южного Урала. Выборы президента в марте 2024 года показали высокую поддержку курса главы государства, именно этот курс на своей территории реализует Алексей Текслер и его команда. Вместе с тем, планы и инициативы, которые находятся сегодня на стадии реализации, требуют дополнительной большой кропотливой работы. Убежден, что только тот человек, который не побоялся их начать, способен довести до конца и завершить начатое», — зачитал Кириллов обращение Якушева. 23 мая на региональном медиафоруме Текслер заявил, что пойдет на выборы, если его поддержат однопартийцы. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2024 года. Действующий глава региона еще осенью 2023 года заявлял, что пойдет на второй срок. На выборах в 2019 году Текслер победил с результатом 69,3% голосов. В Челябинской области в 2024 году пройдут выборы губернатора Челябинской области, депутатов Челябинской городской думы VI созыва, а также выборы и дополнительные выборы депутатов собрания депутатов в муниципальных районах, городских округах, сельских поселениях, выборы глав сельских поселений. 8 сентября 2024 года на территории региона планируется проведение 61 избирательной кампании, в общей сложности будет замещено 348 мандатов. Решение поддержать Алексея Текслера было принято единогласно Фото: Челябинское региональное отделение ВПП «Единая Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расширенный президиум регионального политсовета «Единой России» 23 мая выдвинул губернатора Челябинской области Алексея Текслера для участия в праймериз на должность главы региона. Об этом URA.RU сообщили в руководстве реготделения партии. «Кандидатуру Текслера рекомендовал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Обращение с рекомендацией зачитал специально приехавший в Челябинск заместитель Якушева Борис Кириллов. Согласно уставу партии, членам президиума были предложены несколько кандидатур, но они поддержали кандидатуру Текслера единогласным решением», — сообщили в реготделении. «Достижения Челябинской области во время своей недавней поездки в регион отметил президент России Владимир Путин, тогда же он поддержал кандидатуру губернатора на выдвижение на второй срок. С этой оценкой согласны и жители Южного Урала. Выборы президента в марте 2024 года показали высокую поддержку курса главы государства, именно этот курс на своей территории реализует Алексей Текслер и его команда. Вместе с тем, планы и инициативы, которые находятся сегодня на стадии реализации, требуют дополнительной большой кропотливой работы. Убежден, что только тот человек, который не побоялся их начать, способен довести до конца и завершить начатое», — зачитал Кириллов обращение Якушева. 23 мая на региональном медиафоруме Текслер заявил, что пойдет на выборы, если его поддержат однопартийцы. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2024 года. Действующий глава региона еще осенью 2023 года заявлял, что пойдет на второй срок. На выборах в 2019 году Текслер победил с результатом 69,3% голосов. В Челябинской области в 2024 году пройдут выборы губернатора Челябинской области, депутатов Челябинской городской думы VI созыва, а также выборы и дополнительные выборы депутатов собрания депутатов в муниципальных районах, городских округах, сельских поселениях, выборы глав сельских поселений. 8 сентября 2024 года на территории региона планируется проведение 61 избирательной кампании, в общей сложности будет замещено 348 мандатов.