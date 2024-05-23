Как Текслер стал челябинским губернатором и чего достиг за пять лет

23 мая 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер, вернувшийся в родную Челябинскую область в 2019 году в качестве главы региона, 23 мая заявил о выдвижении на второй губернаторский срок. Что о нем известно и чем он успел запомниться землякам за прошедшие пять лет, вспомнило URA.RU. Алексей Текслер родился в 1973 году и до 16 лет жил в Челябинске. Затем семья переехала в Норильск. Там Текслер получил высшее образование и работал в структурах ГМК «Норильский никель». В 2008—2009 годах был мэром Норильска, затем работал управляющим директором компании «Полюс». В 2013 году назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра. Действительный государственный советник второго класса (соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта). Текслер женат, его семья после назначения губернатором переехала в Челябинск. Супруга губернатора Ирина стала видным общественным деятелем, основав «Фонд-2020», который реализовал в регионе ряд общественных проектов, в том числе в поддержку СВО. 19 марта 2019 года президент Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского, в тот же день назначил Текслера исполняющим обязанности главы региона и встретился с ним. Текслер сообщил Путину, что жил в Челябинске до 16 лет, прежде чем его семья переехала в Норильск, поэтому «где родился, там и пригодился». Текслер заявил что готов возглавить регион, поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал завоевать доверие челябинцев: «Готов стараться!» «Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология, — заявил Текслер. — Но, кроме этого, и социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство. Надо будет уделять внимание и социальной сфере». Текслер отменил затратные мегапроекты Дубровского — строительство огромного конгресс-холла на реке Миасс, который должен был стать самым высоким зданием Челябинска, и планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Кроме того, отчасти по причине начавшейся пандемии коронавируса, в 2020 году были отменены планировавшиеся в Челябинске форумы глав государств ШОС и БРИКС. Из достижений Текслера, о которых он сам не раз заявлял, строительство ста фельдшерско-акушерских пунктов, ремонты и оснащение оборудованием объектов системы здравоохранения. Кроме того, это оснащение новыми автобусами транспортной агломерации Челябинска, Копейска и Сосновского района. Новый подвижной состав также получили и другие муниципалитеты региона. Среди других достижений Текслера — масштабные ремонты дорог, которые в правительстве региона назвали «дорожным рывком» в пику «дорожной революции», которая проходила в регионе в 2011—2013 годах при губернаторе Михаиле Юревиче и также предусматривала большой объем ремонтов. Среди достижений региона сам Текслер называл лидерство по производству макарон и куриных яиц (2,6 млрд в год), а также по производству колесных дисков для автомобилей, которыми оснащены почти все отечественные грузовики. Среди проектов — уникальную спортивную арену, межуниверситетский кампус и крытый футбольный корт, которые появятся в Челябинске, и парк «Притяжение» на территории Магнитогорска. Отдельный предмет гордости Текслера — строительство в Челябинске метротрама. «Метротрам Челябинска станет синтезом лучших технических решений и сервисных практик. Строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году», — заявлял он в Москве на выставке «Россия». Еще одно достижение — улучшение экологической ситуации в крупных городах региона. По заявлению Текслера, выбросы промпредприятий за время его руководства регионом сократились почти наполовину. Начавшийся 2024 год запомнится стартовавшим в Челябинске в заявления президента Путина в беседе с Текслером процессом национализации. После этого по иску генпрокуратуры судом в пользу государства были изъяты предприятия, принадлежавшие семье олигарха Юрия Антипова, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат, а также структуры холдинга «Макфа» экс-губернатора Юревича, живущего в Лондоне. Под деприватизацию попали и структуры холдинга «Ариант» Александра Аристова — одного из крупнейших пищевых производств в стране.