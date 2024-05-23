Археологи объявили о масштабных раскопках средневековых вождей ХМАО

Летом археологи Югры продолжат масштабные раскопки в ансамбле "Священная кедровая роща" в Салыме, где ранее нашли захоронения древних вождей. Об этом журналисту URA.RU рассказали в институте археологии Севера в преддверии старта сезона.
"Раскопки будут проходить снова в Салыме, ансамбль "Священная кедровая роща" на берегу озера Сырковый Сор. Продолжим начатое в прошлом году исследование. В этом году так же будет проходить студенческая практика, в рамках которой будут проходить занятия со школьниками из Салымской СОШ №2", — пояснили в институте.
Отмечается, что любой желающий может принять участие в археологических раскопках в составе группы профессионалов. Главное условие — отсутствие серьезных проблем со здоровьем. "Как только у нас утверждается место проведения исследований и начинает формироваться экспедиционная группа, мы выкладываем об этом новость в наших соцсетях и на сайте", — пояснили в учреждении корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что археологи нашли в ХМАО место захоронения членов семьи средневековых вождей салымских хантов, возрастом около 1,6 тысяч лет. Также среди самых интересных находок бронзовые зеркала и нетипичные керамические сосуды.
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