Shot раскрыл, чем владел задержанный офицер Минобороны Вертелецкий

Shot: задержанный офицер МО РФ Вертелецкий владел домом в Подмосковье и Audi Q7

23 мая 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Вертелецкий владел квартирой в Подмосковье, стоимостью 10 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Глава управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, которого задержали по подозрению во взятке, владел машиной Audi Q7 и квартирой в Подмосковье площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Задержанный Владимир Вертелецкий владеет 60-метровой квартирой в подмосковной Власихе. Примерная рыночная стоимость — 10 млн рублей», — передает telegram-канал. Также в собственности офицера Минобороны есть автомобиль Audi Q7. Задержанного Вертелецкого подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта. Согласно предъявленным обвинениям, Вертелецкий, возможно, злоупотреблял своим служебным положением, направляя государственные тендеры на выгодных условиях друзьям-предпринимателям. При этом этого могло происходить в обход установленных законом процедур. В результате этого он получил квартиру и машину, которые оформил на родственников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, которого задержали по подозрению во взятке, владел машиной Audi Q7 и квартирой в Подмосковье площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Задержанный Владимир Вертелецкий владеет 60-метровой квартирой в подмосковной Власихе. Примерная рыночная стоимость — 10 млн рублей», — передает telegram-канал. Также в собственности офицера Минобороны есть автомобиль Audi Q7. Задержанного Вертелецкого подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта. Согласно предъявленным обвинениям, Вертелецкий, возможно, злоупотреблял своим служебным положением, направляя государственные тендеры на выгодных условиях друзьям-предпринимателям. При этом этого могло происходить в обход установленных законом процедур. В результате этого он получил квартиру и машину, которые оформил на родственников.