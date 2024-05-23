Shot раскрыл, чем владел задержанный офицер Минобороны Вертелецкий

Глава управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, которого задержали по подозрению во взятке, владел машиной Audi Q7 и квартирой в Подмосковье площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Задержанный Владимир Вертелецкий владеет 60-метровой квартирой в подмосковной Власихе. Примерная рыночная стоимость — 10 млн рублей», — передает telegram-канал. Также в собственности офицера Минобороны есть автомобиль Audi Q7.
Задержанного Вертелецкого подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта. Согласно предъявленным обвинениям, Вертелецкий, возможно, злоупотреблял своим служебным положением, направляя государственные тендеры на выгодных условиях друзьям-предпринимателям. При этом этого могло происходить в обход установленных законом процедур. В результате этого он получил квартиру и машину, которые оформил на родственников.
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