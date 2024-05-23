23 мая 2024

Стало известно, в какой момент загорелся вертолет президента Ирана Раиси

Генштаб ВС Ирана: вертолет Раиси загорелся после попадания на высоту
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , вертолет, ми-8, луна
Вертолет загорелся после попадания на высоту (архивное фото) Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся после попадания на высоту. Об этом говорится в отчете Генштаба ВС Ирана.

«Разбившийся вертолет загорелся после попадания на высоту», — говорится в отчете. Об этом пишет издание IRNA. Из-за сложной местности, тумана и низкой температуры разведывательная операция продолжалась всю ночь, а ранним утром с помощью беспилотников было найдено место крушения.

Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли туман и неблагоприятные погодные условия. 20 мая стало известно, что президент Ирана погиб при крушении. Также уточнялось, что обычно Эбрахим Раиси летал на российских вертолетах Ми-171, но в этот раз выбрал американский летательный аппарат Bell, собранный более 30 лет назад.

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Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся после попадания на высоту. Об этом говорится в отчете Генштаба ВС Ирана. «Разбившийся вертолет загорелся после попадания на высоту», — говорится в отчете. Об этом пишет издание IRNA. Из-за сложной местности, тумана и низкой температуры разведывательная операция продолжалась всю ночь, а ранним утром с помощью беспилотников было найдено место крушения. Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли туман и неблагоприятные погодные условия. 20 мая стало известно, что президент Ирана погиб при крушении. Также уточнялось, что обычно Эбрахим Раиси летал на российских вертолетах Ми-171, но в этот раз выбрал американский летательный аппарат Bell, собранный более 30 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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