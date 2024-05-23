Стало известно, в какой момент загорелся вертолет президента Ирана Раиси

Генштаб ВС Ирана: вертолет Раиси загорелся после попадания на высоту

24 мая 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Вертолет загорелся после попадания на высоту (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся после попадания на высоту. Об этом говорится в отчете Генштаба ВС Ирана. «Разбившийся вертолет загорелся после попадания на высоту», — говорится в отчете. Об этом пишет издание IRNA . Из-за сложной местности, тумана и низкой температуры разведывательная операция продолжалась всю ночь, а ранним утром с помощью беспилотников было найдено место крушения. Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли туман и неблагоприятные погодные условия. 20 мая стало известно, что президент Ирана погиб при крушении. Также уточнялось, что обычно Эбрахим Раиси летал на российских вертолетах Ми-171, но в этот раз выбрал американский летательный аппарат Bell, собранный более 30 лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся после попадания на высоту. Об этом говорится в отчете Генштаба ВС Ирана. «Разбившийся вертолет загорелся после попадания на высоту», — говорится в отчете. Об этом пишет издание IRNA. Из-за сложной местности, тумана и низкой температуры разведывательная операция продолжалась всю ночь, а ранним утром с помощью беспилотников было найдено место крушения. Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли туман и неблагоприятные погодные условия. 20 мая стало известно, что президент Ирана погиб при крушении. Также уточнялось, что обычно Эбрахим Раиси летал на российских вертолетах Ми-171, но в этот раз выбрал американский летательный аппарат Bell, собранный более 30 лет назад.